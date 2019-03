équipe nationale : Mbolhi, forfait pour la Gambie et la Tunisie ?

Le gardien de but de l'EN n'a joué que 30 minutes du match Al Ittifaq-Al Rael, avant de céder sa place après une blessure au doigt qui a nécessité son évacuation à l'hôpital.

Rais Mbolhi pourrait déclarer forfait pour les deux prochains matches de l'équipe nationale les 22 et 26 mars prochain face à la Gambie et la Tunisie. Blessé lors du match qui a opposé Al Ittifaq à Al Chabab, le gardien algérien, qui a retrouvé son statut de numéro 1 chez les Verts avec l'avènement de Djamel Belmadi, a été conduit à l'hôpital pour soigner une fracture à un doigt. Pour l'heure, on ne connait pas avec exactitude la durée de l'indisponibilité de Mbolhi, mais eu égard à la nature de sa blessure, il ne devrait pas rejouer avant au moins trois semaines. Si tel est le cas, il sera forfait de fait pour le prochain stage des Verts qui débutera demain, le 18 mars prochain.

Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national qui devra apporter des modifications à la liste qu'il devra rendre publique dans les heures à venir. Il va sans doute attendre de connaître la nature de la blessure d'Alexandre Oikidja, lui aussi sorti sur blessure vendredi dernier.

En tous les cas, une éventuelle défection de Mbolhi ne risquera pas de chambouler les petits papiers de Djamel Belmadi qui projetait de faire tourner son effectif lors de ces deux matches qui rentrent plus dans la préparation de la CAN-2019, l'Algérie étant déjà qualifiée. L'on s'attend, du coup, à ce qu'au moins deux gardiens soient utilisés lors des deux matches.

Amar B.