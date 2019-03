Nouvelle-Zélande : L’auteur du carnage inculpé

L'extrémiste australien qui a tué, vendredi, 49 personnes dans deux mosquées de Christchurch, dans un carnage retransmis en direct sur les réseaux sociaux, a été inculpé, hier, par un tribunal de la ville néo-zélandaise, où il a fait de la main, le signe des suprémacistes blancs.

Brenton Tarrant, 28 ans, est apparu menotté et vêtu de la tenue blanche des prisonniers pour une brève audience à laquelle seule la presse pouvait assister, pour raisons de sécurité. L'ancien instructeur de fitness et «fasciste» autoproclamé est resté impassible lorsque son inculpation lui a été signifiée. Debout, flanqué par deux policiers, il a fait de la main droite le signe «OK» en joignant le pouce et l'index, symbole utilisé à travers le monde par les adeptes du suprémacisme blanc. Il demeurera en détention jusqu'à une prochaine audience fixée au 5 avril. Non loin du tribunal, 39 personnes sont toujours hospitalisées pour des blessures reçues lors du carnage. Parmi les blessés figurent un garçon de deux ans et une fillette de quatre ans, évacuée dans un état critique vers un plus grand établissement. Les médecins de l'Hôpital de Christchurch ont dit avoir travaillé toute la nuit de vendredi à samedi dans 12 salles d'opération pour venir en aide aux survivants. Pour nombre d'entre eux, la convalescence sera longue après de nombreuses interventions chirurgicales. L'attentat, a soulevé une vague de condamnations sans réserve à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, s'est dit choqué et atterré. M. Guterres «rappelle le caractère sacré des mosquées comme de tous les lieux de culte» et «appelle le monde entier en ce jour saint pour les musulmans à témoigner de sa solidarité envers la communauté islamique endeuillée», a déclaré le porte-parole Stephane Dujarric lors d'une conférence de presse. «Le secrétaire général réaffirme l'urgence de travailler ensemble au niveau mondial pour lutter contre l'islamophobie et éradiquer l'intolérance et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes», a-t-il ajouté. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, tout en condamnant l'attaque. a appelé, dans un communiqué, à «juger rapidement» les personnes impliquées dans cette attaque, notant que ce qui accentue la gravité de ce crime «monstrueux et abjecte». Ce crime, a-t-il poursuivi, confirme que le terrorisme n'a pas de religion et témoigne de l'escalade de l'extrémisme et de la haine.

R. I.