NOUVELLES DE TIZI OUZOU

Arrestation de deux dealers

Suite à un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un trafic de drogue à Draa Ben-Khedda, les forces de police de la sûreté urbaine de Tadmaït ont entrepris des investigations qui ont permis d’identifier et arrêter deux individus en possession d’un kilogramme de cannabis, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

Agés de 23 et 20 ans et demeurant à Draa Ben-Khedda, les deux dealers ont été présentés lundi dernier au parquet de la ville de Tizi-Ouzou, qui a ordonné leur mise en détention préventive pour le chef d’inculpation de détention de stupéfiants à des fins de commercialisation. Par ailleurs, les forces de police de la 7e sûreté urbaine de la ville de Tizi-Ouzou, agissant suite à un appel d’un citoyen, signalant des individus en train de commettre un vol par effraction au lotissement Salhi, sont immédiatement intervenues et réussi à arrêter, en flagrant délit, trois individus impliqués, et récupéré le véhicule utilisé pour leurs déplacements, puis identifié un quatrième qui a été arrêté plus tard suite aux recherches entreprises, a également fait savoir la même source.

Présentés au parquet de la même ville, pour les griefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre un vol par effraction, en réunion avec usage d’un véhicule automobile, trois d’entre eux ont été mis en détention préventive alors que le quatrième, a été laissé en liberté provisoire, a encore indiqué notre source.

Agriculture ouverture de 126 Km de pistes agricoles et plantation d’arbres

Un programme d’ouverture de 162 kilomètres de pistes agricoles est alloué à la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tizi-Ouzou au titre de l’exercice de l’année en cours. Une enveloppe financière de l’ordre de 22 milliards de centimes est mobilisée pour la réalisation de ce programme d’ouverture de postes agricoles à travers le territoire de la wilaya dont la mise en exécution a été lancée récemment à partir des villages Hasnaoua et Bouhinoun, banlieue sud du chef-lieu de commune de Tizi-Ouzou, avec respectivement l’ouverture des pistes longues de 6,5 kilomètres pour un montant de 9,7 milliards de centimes et de 8 kilomètres pour un montant de 11,9 millions de centimes. Ce programme visant la protection de la forêt des incendies et la facilité d’accès aux exploitations agricoles touchera 33 communes.

Ce programme consiste aussi en l’aménagement de pistes agricoles s’y trouvant à travers le territoire de la wilaya. En plus de ce programme d’ouverture et d’aménagement de pistes agricoles, la DSA de Tizi-Ouzou a aussi bénéficié d’un autre programme de plantation d’arbres doté d’une cagnotte de 19 milliards de centimes. Ce programme consiste en la plantation de quelque 340.000 oliviers tout au long des pistes agricoles à ouvrir dans plusieurs villages et localités de la wilaya. En plus du confortement de ces pistes, la plantation de ces oliviers vise la régénération et l’agrandissement du périmètre oléicole de la wilaya. Il faut aussi signaler que la DSA a prévu la plantation de 263.970 arbres fruitiers, le greffage de 181.600 plants et la distribution de 6.664 ruches pour leur pollinisation.

Une enveloppe de 67 milliards de centimes est mobilisée pour la concrétisation de l’ensemble de ce programme important tant qu’il permettra de préserver et de rentabiliser le patrimoine agricole et forestier qui couvre plus de 40 % du territoire de la wilaya. Lors du lancement de l’opération des pistes agricoles, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, avait insisté sur la l’impérative nécessité de la préservation de ce patrimoine forestier et agricole dont regorge la wilaya et qui fait vivre une partie de la population. «Nous sommes déterminés à œuvrer à leur préservation et à leur promotion», avait-il assuré, en invitant les citoyens à participer par leur civisme à tous ces efforts de préservation de nos forêts et de tous les espaces naturels qui constituent le poumon de la wilaya.