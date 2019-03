Conjoncture : Le marché pertinent des assurances en débat

Une journée d’étude sur le thème «La concurrence et le marché pertinent des assurances» se tiendra, demain à l’hôtel El-Aurassi, à Alger. Organisée par le Conseil national de la concurrence, en collaboration avec l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurances (URA), cette journée sera animée par des experts nationaux et étrangers, spécialisés en la matière. En effet, la concurrence joue un rôle primordial dans l’organisation du marché des assurances. Il s’agit, selon les experts, d’une donnée politique et économique, qui permet à des opérateurs économiques de s'affronter loyalement et efficacement dans la conquête de la clientèle. À ce propos, M. Slimani Djilali, membre du Conseil algérien de la concurrence, avait précisé qu’en Algérie, divers textes législatifs mettent à la charge des entreprises publiques, un ensemble de sujétions publiques que justifient les missions de services public. On peut mentionner, à titre d’exemple, celles relevant du transport aérien ou celles relevant de services publics en réseaux (électricité et gaz, ainsi que le transport ferroviaire ou télécommunications). Il dit que le conseil de la concurrence est conscient que lorsqu’il enquête sur un comportement anticoncurrentiel d’une entreprise publique, il peut se heurter aux difficultés d’analyse découlant des objectifs alloués par l’État à l’entreprise publique en cause, tels que la réalisation d’un objectif de politique. Par ailleurs, dans une déclaration à El Moudjahid, le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, avait souligné que «depuis que le conseil a commencé à organiser des campagnes de sensibilisation, nous commençons à recevoir des plaintes des entreprises étrangères installées en Algérie». Il précisé, à cet effet, que «les plaintes viennent de la part de ces entreprises, car cette culture de la concurrence est ancrée au sein de leur société». Il y a lieu de noter que plusieurs interventions sont programmées, lors de cet événement, à savoir l’intervention de Mediahed Tayeb, membre du CAC, sur le rôle et les missions du Conseil de la concurrence, l’intervention de Lebouazda Sana, directrice des procédures et du suivi des dossiers au Conseil de la concurrence sur la procédure de saisine du Conseil de la concurrence. Aussi, Saâdi Boumediène, reporteur général au Conseil de la concurrence, son intervention sera focalisée sur les procédures d’instruction des demandes d’avis, des plaintes et des notifications des concentrations économiques. Quant à la dernière intervention, elle sera animée par Frederic Jenny, président du comité de la concurrence de l’OCDE, sur le thème «Principe de la neutralité des règles de la concurrence appliqué au marché pertinent des assurances».

M. A. Z.