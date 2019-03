Réunion ministérielle plénière des pays OPEP : Vers une autre réduction de la production ?

En attendant les conclusions de la réunion ministérielle plénière des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui se tiendra, aujourd’hui et demain à Vienne, pour décider de la suite à donner à leur action portant sur la réduction de la production, en vigueur

depuis le 1er janvier 2019, les cours de pétrole se maintiennent à des niveaux adéquats.

Selon les observateurs, le cartel pourrait recourir à une autre initiative de baisse de la production en avril, pour soutenir davantage les cours de l’or noir qui demeurent plutôt stables. Le ministre de l'Énergie, M. Mustapha Guitouni, a déclaré, à ce propos, que l'Opep pourrait décider d’une nouvelle réduction de sa production de brut, lors de la réunion ministérielle d’avril. Une décision qui reste cependant tributaire des résultats de l'analyse du marché pétrolier au premier trimestre 2019, devait-il préciser.

Dans ce sens, la 13e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord OPEP/non-OPEP (JMMC), qui se tiendra, demain à Bakou (Azerbaïdjan), est censée trancher la position à prendre, autrement le maintien ou l’aménagement de l’accord. Selon les données de l’AIE, le taux de conformité à l’accord de réduction de l'OPEP a atteint 94%, en février, l'Arabie saoudite ayant réduit son quota d'environ 170 kb/j, alors que les pays non membres de l'OPEP, la Russie y compris, «se conforment plus lentement à un taux de 51%». En raison des réductions, les membres de l'OPEP, exceptés l'Iran et le Venezuela, «disposent d'une capacité de production effective supplémentaire d'environ 2,8 Mb/j, l'Arabie saoudite en détenant les deux tiers».

Une réserve qui, «en cas de perte importante d'approvisionnement en provenance du Venezuela, le moyen potentiel d'éviter une perturbation grave du marché pétrolier est théoriquement à portée de main», indique le rapport. Aussi, les prévisions de l’agence, pour le premier semestre de 2019, n'ont pas beaucoup changé par rapport aux précédentes projections, à savoir que le marché se resserrait. «Sur la base d’une solide croissance de la demande pétrolière, de la baisse modérée de la production de l’OPEP, due à l’Iran et au Venezuela, et de l’augmentation de la production américaine, le marché pourrait afficher un modeste excédent, avant de se transformer en déficit d’environ 0,5 Mb/j», prévoit l’agence.

Une prévision qui «ne tient pas compte des plans annoncés par l'Arabie saoudite pour réduire davantage ses exportations en avril», précise le rapport, qui souligne le rôle de la conjoncture géopolitique dans la «complication du marché pétrolier mondial». Rappelons que les perspectives du marché pétrolier 2019-2024, publiées le 11 mars, ont mis en avant le fait que les États-Unis deviendront, en 2021, un exportateur net de pétrole, avec une prévision de près de 4 Mb/j d'ici 2024. Une donne qui «renforce la sécurité d'approvisionnement, en particulier lorsque, comme maintenant, les préoccupations géopolitiques sont exacerbées», mais qui impactera également les prix de l’or noir au détriment de l’OPEP et de ses alliés.

D. Akila