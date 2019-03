Lutte contre le tabagisme : L’appel de l’OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé jeudi aux Etats et aux fédérations sportives mondiales de faire respecter l'interdiction de toute publicité pour le tabac dans les événements sportifs. Dans un communiqué, l'OMS a souligné que cette interdiction couvre non seulement l'organisation de l'événement sportif, comme les courses de F1 et de MotoGP, mais aussi leur diffusion à la télévision. Après plus de 10 ans d'absence, le groupe Philip Morris International (PMI) a renoué avec Ferrari en octobre, et British American Tobacco (BAT) lui a emboîté le pas en signant un partenariat avec McLaren. Mais il n'est plus question d'afficher sur les voitures ou les combinaisons des pilotes les marques emblématiques de cigarettes telles que Marlboro, dont la publicité est interdite dans de nombreux pays depuis le milieu des années 2000, et par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Les cigarettiers font désormais en F1 la promotion de projets parallèles à leur activité principale et de produits moins controversés, comme la cigarette électronique. Depuis le Grand Prix du Japon, les monoplaces, les pilotes et les membres de la Scuderia arborent ainsi le logo de «Mission Winnow», un programme scientifique de Philip Morris, qu'il propose aussi pour Ducati en MotoGP. L'écurie britannique McLaren arborera de son côté le logo «A Better Tomorrow», «une plateforme globale pour accélérer le programme de transformation» du groupe British American Tobacco. L'OMS a dénoncé ces partenariats comme des publicités déguisées pour des produits liés au tabac. Elle reproche notamment à British American Tobacco de faire la promotion, via sa plateforme «A Better Tomorrow», du «glo» un produit du tabac qui chauffe mais ne brûle pas. Ceci «suggère que l'intention de la société est de promouvoir la consommation de tabac», estime l'OMS.

L'agence de l'ONU pour la santé rappelle que les définitions de «publicité et promotion du tabac» sont «larges et couvrent les activités qui ont pour effet réel ou potentiel de faire la promotion de produits du tabac ou de la consommation de tabac, directement ou indirectement». Le retour des cigarettiers dans la F1 suscite déjà la controverse. L'Australie a ainsi demandé le retrait de toute trace visuelle du projet «Mission Winnow» de Philip Morris sur les Ferrari lors du premier Grand Prix de la saison de F1, le 17 mars à Melbourne.