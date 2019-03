Panier Opep : Plus de 67 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a atteint 67,29 dollars le baril jeudi, contre 66,60 dollars mercredi, a indiqué l'Organisation pétrolière sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djeno (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les prix du pétrole se stabilisaient en cours d'échanges européens à près de 67,49 dollars le baril, proches de leur plus haut en quatre mois alors que les investisseurs s'inquiètent des perturbations de la production dans plusieurs pays, notamment l'Iran et le Venezuela. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 67,49 dollars à Londres, en baisse de 6 cents par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le contrat d'avril cédait 18 cents à 58,08 dollars. L'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) continue de limiter ses extractions pour empêcher une surabondance sur le marché par rapport à la demande. Certains représentants de l'Opep se réuniront à partir de ce week-end avec leurs partenaires à Bakou, en Azerbaïdjan, pour évaluer l'état du marché et l'effet de leurs baisses volontaires de production, qui ont été renforcées en décembre.

La réunion du comité ministériel de suivi Opep et non-Opep, qui aura lieu lundi, n'a pas de pouvoir décisionnaire, mais vu la présence de représentants des deux poids lourds de l'accord, la Russie et l'Arabie saoudite, toute déclaration sera scrutée par les investisseurs. L'Opep et ses partenaires dont la Russie, devraient tenir ensuite deux réunions, les 17 et 18 avril à Vienne afin d'estimer si leur politique de réduction de la production engagée depuis début janvier doit être maintenue ou amendée.