Ouvrage sur les obstacles à l’entrepreneuriat féminin en Algérie : Clôture des soumissions pour le 1er avril

L’entrepreneuriat féminin poursuit sa petite révolution. Elles sont de plus en plus nombreuses ces femmes ambitieuses à vouloir réussir leur success-stories.

Et le champ d’intervention de cette catégorie s’élargit au fil des années. C’est autour de cette question importante et complexe, que le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement(Cread), en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), a lancé un appel à contribution pour un ouvrage intitulé les Obstacles à l’entrepreneuriat féminin en Algérie.

La clôture des soumissions, annonce le Cread sur son site, est fixée pour le 1er avril, tandis que les délibérations se feront le 1er mai et la publication interviendra le 15 novembre de l’année en cours.

Les contributions attendues s’inscrivent dans différents champs disciplinaires de sciences humaines, sciences sociales, sciences de gestion, sciences économiques. Trois axes sont jusque-là identifiés. Il est question, précise le Cread, de l’état de la littérature scientifique sur les obstacles à l’entrepreneuriat féminin dans le monde et en Algérie, le rôle des institutions dans la réduction/élimination des obstacles sociaux, économiques, institutionnels, ainsi que les alternatives et les «success-stories» que développent les femmes entrepreneures pour réussir leurs affaires entrepreneuriales. «Plusieurs constats peuvent être relevés en rapport avec ce processus d’émergence de l’entrepreneuriat féminin, notamment la croissance du taux d’emploi global et la part des femmes dans l’emploi.

Il n’en demeure pas moins que nous relevons un fait singulier, celui du poids de l’entrepreneuriat féminin qui enregistre une baisse relative, ces dernières années, malgré tous les efforts des institutions et acteurs associatifs», notent les chercheurs du Cread. Un constat qui interpelle.

Si les travaux académiques observent une «incursion graduelle» de la femme dans le monde du travail, et de plus en plus dans le monde des affaires et dans tous les secteurs d’activité, le Cread affirme vouloir «lancer une réflexion et échanger les expériences, en vue de comprendre et de saisir ce comportement paradoxal de la femme entre sa position de salariée et/ou celle d’entrepreneure».

Dans la prochaine publication, le Cread trouve également important de «focaliser la réflexion sur la discontinuité entrepreneuriale féminine», soulignant que «le nombre de femmes entrepreneures qui perdent leur entreprise est en progression.

Les raisons majeures invoquées par les entrepreneures femmes sont attribuées aux obstacles administratifs et sociaux, ainsi que leur situation dans l’environnement des affaires, où ce groupe socioprofessionnel évolue en grande majorité dans l’informel».

Il s’agira également de «voir dans quelle mesure les femmes, comme catégorie sociale, sont les premières à subir cette crise de croissance de l’entrepreneuriat féminin».

Fouad Irnatene