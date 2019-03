Yémen : Peintures murales pour exprimer peurs et espoirs

De grands yeux sur fond bleu. Une femme portant un bébé et ces mots: espoir, paix, amour, coexistence, Yémen. De jeunes artistes ont réalisé jeudi des peintures murales dans la capitale Sanaa, exprimant leurs peurs et leurs rêves dans un pays ravagé par la guerre. «Nous sommes ici pour rendre hommage à l'art, à la culture et pour diffuser un message de paix avec l'espoir de faire revivre ce que cette guerre nous a enlevé», dit Haifa Subay, ses lunettes tachetées de peinture blanche. Cette artiste graffiti, adepte du street art, participe à une exposition en plein air, peignant sur un mur ce qui semble être un visage abstrait avec des mots d'espoir et d'encouragement en caractères rouges et gras. «La guerre a détruit le Yémen», affirme-t-elle dans la capitale yéménite. Le conflit entre les Houthis et des forces progouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis a poussé le Yémen au bord de la famine. Depuis 2015, date à laquelle Ryad et ses alliés sont intervenus militairement, quelque 10.000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées et plus de 60.000 blessées, selon un bilan partiel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des ONG estiment que le bilan réel est largement plus élevé, certaines citant un nombre de morts cinq fois supérieur. Comme Haifa Subay, Thiyazen al-Alawai espère redonner vie à la capitale Sanaa à travers ses oeuvres d'art. «Le street art au Yémen n'est pas séparé de la société, mais en fait partie», dit-il, alors que des passants, jeunes et âgés, s'arrêtent pour regarder le travail des artistes.

«Les gens (au Yémen) ne sont pas spectateurs mais participent» à la dynamique artistique, ajoute-t-il. Un adolescent portant un sweat-shirt à capuche et un masque utilise une bombe de peinture aérosol pour représenter les couleurs du drapeau national : rouge, blanc et noir. Un mur porte la mention Arabia Felix, l'Arabie Heureuse des Romains, aujourd'hui appelée Yémen. «Nous espérons simplement que le Yémen redeviendra comme avant», dit Haifa Subay. agence