restauration du patrimoine : La mosquée du Pacha dans l’expectative

Prévus initialement en juin 2018, les travaux de restauration de la mosquée de Hassan Pacha n’ont pas été lancés à ce jour.

Le problème serait d’ordre financier, a-t-on appris d’une source autorisée. Et pourtant, près de deux ans après l’accord accordé officiellement par le gouvernement algérien à la proposition du groupe Tosyali-Algérie de prendre en charge la restauration de deux monuments historiques à Oran remontant à l’époque ottomane, les autorités de la wilaya ont annoncé officiellement le début des travaux en juin 2018. Le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, avait effectué une visite, au cours de laquelle il s’est enquis de l’état d’un nombre de monuments historiques faisant objet, soit d’opération ou projet de restauration ou d’intégration au circuit touristique. Parmi lesquels, les donjons rouges, la porte de la citadelle, l’église St Louis, le palais du bey et la mosquée du Pacha. Concernant le palais du bey, l’on croit savoir que les études sont toujours en cours et n’ont pas encore été livrées. En mai 2017, le leader africain de l’industrie sidérurgique, en l’occurrence le groupe turc Tosyali-Algérie, s’était engagé officiellement à prendre en charge la restauration de deux monuments historiques à Oran remontant à l’époque ottomane, à savoir le palais du Bey Mohamed El-Kebir et la mosquée du Pacha. Il faut dire que la valorisation du patrimoine matériel historique dans la wilaya d’Oran est, depuis une quinzaine d’année, au centre des intérêts des pouvoirs publics et ceux de la société civile.

Près d’une vingtaine de sites et monuments classés et non classés sont concernés par les différentes opérations de réhabilitation ou de restauration, prises en charge, soit par des programmes sectoriels ou des budgets spéciaux. Alors que certaines de ces opérations engagées ont pu aboutir, d’autres sont à ce jour frappées par la décision du gel à cause de la crise financière ayant imposé des mesures d’austérité touchant l’ensemble des secteurs. Néanmoins et eu égard au grand rendez-vous des jeux méditerranéens 2021, dont Oran est la ville hôte, et grâce à des conventions conclues avec des partenaires économiques de notre pays dont la Turquie, le wali d’Oran a ordonné la relance, dans les plus brefs délais, du projet de réfection, mise à niveau et restauration des arènes d’Oran, un monument historique d’une grande valeur architecturale et historique mais non classé. La réouverture partielle de ce dernier a été faite l’été dernier dans le but d’accueillir des manifestations culturelles.

Mais à ce jour, aucune activité n’a été organisée dans les lieux. Pour le reste du projet, et selon une source autorisée de la direction de la culture, la réouverture intégrale de cet édifice nécessitera obligatoirement le lancement des procédures du choix d’une nouvelle entreprise pour assurer les travaux de confortement des gradins; la partie la plus importante du projet. Car il faut savoir que le maître d’ouvrage de ce dernier, qui est la DAL (direction d’administration locale), a résilié le contrat avec la première entreprise chargée de la réalisation des travaux de confortement des gradins. Et pour cause, explique notre source, cette même entreprise a refusé de réaliser l’étanchéité des gradins. Les arènes d’Oran, qui sont un bien communal, constitue une magnifique bâtisse de forme circulaire de plus de 200 m de diamètre, haute d’une douzaine de mètres environ tout en pierres, construite au début du XXe siècle et rehaussée par des gradins en béton, et ce, vers les années 50. Les arènes sont un joyau unique en son genre sur tout le continent portées sur la liste du patrimoine de la nation dans le cadre du Schéma directeur des zones archéologiques et historiques, mais elles ne sont pas pour autant classées.

Amel Saher