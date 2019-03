Touareg Rallye 2019 : Taghit l’enchanteresse accueille ses hôtes

C’est sous un soleil radieux et des dunes dorées que la ville de Taghit l’enchanteresse accueille pour la première fois le Touareg Rallye pour

son édition 2019. Cette course internationale se déroule du 16 au 23 mars, dans la région mythique de la Saoura sur un circuit en boucle

de 1.500 km, dont 500 km exclusivement sur les dunes.

Le circuit s’étendra de Taghit à Beni Abbès, avec la participation de 250 pilotes de 25 nationalités, dont 20 pilotes algériens.

Ainsi, c’est dans une ambiance bon enfant que les pilotes se sont affairés hier, durant tout l’après-midi, à des vérifications techniques minutieuses avant le lancement officiel, aujourd’hui, de la première épreuve de 130 km.

D’autre part, il convient de noter que les hôtes de l’Algérie, venus des quatre coins du monde, ont mis à profit cette opportunité pour découvrir la culture algérienne ancestrale, soulignant dans leur majorité avoir été touchés par la générosité des Algériens et par leur sens de l’hospitalité.

En milieu d’après-midi le wali de Béchar est venu s’enquérir sur les moyens mis à la disposition des organisateurs pour le bon déroulement de cette compétition sportive, ce qui permettra de donner encore plus de lettres de noblesse au tourisme national. «Tous les moyens ont été mis en œuvre afin que cette compétition puisse se dérouler dans les meilleures conditions», a souligné Ahmed Mibarki non sans ajouter que ce rallye permettra de faire découvrir les charmes de notre région au plan international.

De son côté, un participant finlandais, véritable aficionado, qui a traversé l’ensemble de l’Europe en motobike avant d’arriver dans le Sahara algérien, nous a confié s’être préparé, depuis longtemps, pour revenir à la maison en vainqueur.

Dans la foulée, Reijo Karppinen a notamment indiqué être subjugué par le sentiment de sécurité qui règne et la bonne organisation des préparatifs, lui qui compte à son actif plusieurs rallyes.

Pour que ce grand événement ait pu voir le jour, dans la Saoura, il a fallu, faut-il le rappeler, qu’un important organisateur allemand de rallyes le «Tuareg Tour» s’associe à deux opérateurs privés algériens, AMA Events et Mediacorp, pour lancer la première édition du «Touareg Rallye Algérie 2019».

Devenue incontournable depuis ces quatre dernières années, l’Algérie a pu abriter un nouveau grand rendez-vous, cette fois-ci, en sports mécaniques. Le «Touareg Rallye Algérie» est, à ce propos, l’un des rendez-vous de l’année à retenir pour les férus des sports mécaniques des différentes catégories telles que les 4x4, les SSV, les motos et les camions. Cela en plus des amoureux du désert.

«Cette compétition comprendra sept étapes, trois se dérouleront à Taghit et quatre à Béni-Abbès, dans la même wilaya», c’est ce qu’avaient conjointement affirmé l'Algérien Amir Benmamar, d’AMA Events, et ex-président par intérim de la FASM, et l'Allemand Rainer Autenrieth, coorganisateurs de cet évènement avec Mediacorp. Amir Benmamar avait souligné dans une précédente déclaration que «Le Touareg est le deuxième plus grand rallye au monde, après le Dakar.» L’Allemand Rainer avait, pour sa part, souligné que le Touareg Rallye existe depuis 22 ans, et que jusque-là, il se déroulait en alternance, entre la Tunisie et le Maroc.

«C’est une joie immense pour nous de pouvoir organiser un tel évènement en Algérie. C’est une première que nous espérons être une grande réussite», a-t-il affirmé non sans ajouter que «le désert algérien dispose d’une notoriété mondiale. C'est à la fois le plus grand, le plus beau et le plus fascinant des déserts. Plusieurs parmi les participants étrangers nous ont fait part de leur bonheur d’avoir l’opportunité de découvrir les splendeurs du Sahara algérien ».

Sami Kaïdi