Renault-Algérie Production : Assemblage du 200.000e véhicule

L’usine Renault-Algérie Production vient de célébrer la production du 200.000e véhicule. Une performance fêtée en présence d’André Abbou, directeur général du groupe Renault en Algérie, et de Jose-Manuel Fuentes, directeur général de l’usine, ainsi que des collaborateurs de ce site industriel, pionnier dans la production automobile en Algérie.

Le 200.000e véhicule est une Renault Clio bleu GT Line qui est tombée de chaîne, indique le chargé de communication du groupe Renault-Algérie.

Fruit d’un partenariat solide et durable entre le Groupe Renault, l’Entreprise Nationale des Véhicules Industriels (SNVI) et le Fonds National d’Investissement (FNI), l’usine de Oued Tlelat a, en un peu plus de 4 ans, intégré 3 modèles à sa chaine de montage et créé près de 2000 emplois directs et indirects. Ce jalon majeur symbolise l’investissement et l’implication substantiels des parties prenantes de ce projet d’envergure et annonce l’ambition concrète du Groupe Renault et de ses partenaires de participer activement au développement d’une filière automobile algérienne performante et créatrice de richesse. Renault Algérie Production est d’ailleurs fortement impliquée dans la croissance de la sous-traitance locale avec 8 fournisseurs locaux nommés à fin 2018, apporteurs de 8 technologies différentes ; L’objectif pour 2019 est d’atteindre 12 technologies. Pour rappel, l'usine d'Oran a été inaugurée le 10 novembre 2014 par Carlos Ghosn en compagnie du Premier ministre, Abdelmalek Sellal et le ministre de l'industrie Abdeslam Bouchouareb d'un côté, les ministres français Laurent Fabius (Affaires étrangères) et Emmanuel Macron (Economie). L'usine est détenue à 49% par Renault, 34% par la SNVI et 17% par le Fonds national d'investissement (FNI). Dès 2015, la capacité de production installée est passée de 25.000 à 35.000 véhicules/an avec l’intégration d’une seconde équipe et l’augmentation de la cadence de production de 7 à 10 véhicules/heure, le cap des 10.000 unités assemblées ayant été atteint au mois de septembre 2015, année qui a enregistré 20.000 véhicules produits.

L'usine d’Oran fabrique des Renault (Symbol MIB), (Renault Clio IV) et Dacia (Sandero Stepway MIB), vendus en Algérie. Le 12 septembre 2017, l'usine d'Oran a fêté la 100.000e voiture produite sur le site en un peu moins de trois ans.

Aujourd’hui, le site industriel tourne à plein régime ce qui veut dire une voiture est montée toutes les 4 minutes, soit 14, chaque heure (25 unités/jour lors de l’inauguration) et le montage d’un véhicule en entier dure 120 minutes. Notons que les modèles Renault Algérie Production subissent un taux d’assemblage de 2500 pièces/véhicule

Il faut savoir que l’objectif Renault Algérie Production est de passer à plus de 150.000 unités/an après l’entrée en activité de la seconde phase avec les bâtiments "Tôlerie" et "Peinture", et atteindre un investissement total de 800 millions d’euros. A la fin de l’année 2019, le constructeur prévoit l’inauguration de son usine de montage en CKD (Complete Knock Down) pour proposer de nouveaux modèles avec une plus grande intégration.

Mohamed Mendaci