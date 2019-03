Pas moins de 55 structures hôtelières balnéaires des communes côtières de la wilaya d’Oran figure au programme d’une mission d’inspection et de contrôle prochaine des services du tourisme, en prévision de la saison estivale 2019, a-t-on appris auprès de la direction du tourisme et de l’artisanat.

Le programme d’inspection, devant être entamé le 25 mars prochain, cible 55 établissements hôteliers situés dans les communes côtières, conformément au plan qualité tourisme, a indiqué, à l’APS, le chef de service chargé du suivi et contrôle et des activités touristiques à la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran. M. Mourad Boujenane a souligné que le produit balnéaire exigé doit répondre aux normes en termes d’hygiène, de conformité, de qualité des prestations, d’hébergement et autres critères liés au respect de la clientèle durant la période estivale, suivant la feuille de route tracée par la tutelle. Ce programme consiste à apporter les correctifs nécessaires pour pallier les manquements constatés durant la saison estivale passée et sensibiliser les acteurs du tourisme sur la promotion d’un produit balnéaire adapté pour répondre au mieux aux exigences de la clientèle conformément au plan qualité-tourisme, a-t-il ajouté.

ORAN

Les hôtels inspectés

