Tizi Ouzou : Dynamiser l’activité

La nécessité de renforcer la synergie entre les institutions des secteurs public et privé pour développer l’activité touristique et en faire un outil de développement local, a été soulignée, hier à Tizi-Ouzou, par des participants à une rencontre sur le tourisme. L’enseignant à la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion à l’université de Tizi-Ouzou, Seddiki Abderrahmane, qui a animé à la bibliothèque principale de lecture publique une conférence sur «la dynamique de l’activité touristique et son impact sur le développement local», a souligné que pour permettre de créer de la richesse, le développement de l’activité touristique doit être «un travail d’équipe».

Selon lui, il est impératif que «le porteur d'initiatives trouve un environnement favorable» à la réalisation de ses projets. Abordant un des atouts de la wilaya de Tizi-Ouzou dans le domaine touristique à savoir les fêtes des villages qui sont pour la majorité à caractère culturel et certaine à dimension agricole, cet universitaire a indiqué qu’il y a lieu de réfléchir à développer ces événements pour leur donner une dimension économique, sociale et environnementale dans le cadre d’un développement intégré. Lors de cette rencontre organisée par le tout nouveau Office de Tourisme de Tizi-Ouzou, créé et agrée fin 2018, le directeur de ce nouvel organisme, M. Mahrez Rabah, a souligné que cet office ambitionne de contribuer efficacement à l’épanouissent de l’activité touristique pour contribuer au développement local et à la création de la richesse.