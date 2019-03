Transport maritime : Tarifs promotionnels pour la saison estivale

Bonne nouvelle pour les adeptes des voyages par voie maritime. Et pour cause, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) va proposer, prochainement, des tarifs promotionnels aux Algériens établis en Europe, avec des réductions de plus de 25% pour l’été prochain. C’est ce qu’a annoncé, hier, le député Noureddine Belmeddah, représentant de la communauté nationale à l’étranger (zone 4).

En effet, le parlementaire a fait savoir que la demande a été adressée au directeur général de l’ENTMV qui «a rapidement donné son approbation» et, par conséquent, approuvé des réductions des prix de transport. «Les membres de la communauté nationale qui résident à l’étranger bénéficieront de ces réductions tarifaires à partir la prochaine saison estivale, soit à partir du 15 juin et ce, jusqu’au 15 septembre», a-t-il révélé dans une déclaration à la presse nationale.

Le but étant, selon M. Belmeddah, de permettre à une grande majorité de ressortissants algériens établis sur l’autre rive de la Méditerranée de se déplacer de et vers l’Algérie. Aussi, ces réductions seront applicables aux différentes prestations offertes par l’entreprise. Dans le détail du dossier, les prix des dessertes en provenance d'Italie vers Skikda, par exemple, passeront de 1.139 euros à 875 euros, soit une réduction de 264 euros pour la formule ‘‘deux personnes et un véhicule’’.

Dans ce sens, l’ENTMV s’apprête à augmenter la fréquence de ses lignes vers l’étranger. D’ailleurs, faut-il le rappeler, un programme composé de plus de 315 dessertes maritimes a été mis en place en 2018 pour faciliter le déplacement de la communauté algérienne entre l’Algérie et l’Europe, dont le lancement de deux nouvelles lignes. Il est à rappeler également que les dessertes assurées par l'ENTMV sur le réseau Algérie-France comprennent cinq lignes reliant le port de Marseille aux ports d'Oran, d'Alger, de Bejaia, de Skikda et d’Annaba. Le réseau Algérie-Espagne, comprend pour sa part deux liaisons maritimes entre le port d'Alicante et les ports d'Oran et d'Alger et une ligne entre Alger-Barcelone exploitée pendant la saison estivale depuis 2009.

Par ailleurs, et dans la perspective de promouvoir le transport maritime et le renouvellement et le renforcement de la flotte d’Algérie ferries, un nouveau navire battant pavillon algérien pour le transport maritime des voyageurs est en cours de construction. Sa capacité s’élève 1.800 passagers et 600 véhicules. Le montant de réalisation s’élève a 175 millions de dollars tandis que le délai de sa réalisation est estimé à 26 mois pour une livraison prévue en été 2020.

La compagnie assure ses liaisons maritimes grâce à trois navires. Il s’agit ‘‘d’El Djazair II’’, un ferry pouvant accueillir jusqu'à 1.320 passagers et plus de 300 voitures, ‘‘Tariq Ibn Ziyad’’, un ferry d’une capacité maximale de 1.276 passagers et plus de 500 voitures et enfin du ‘‘Tassili II’’, un ferry pouvant accueillir jusqu'à 1.320 passagers et plus de 300 voitures, sans oublier l'affrètement des navires en fonction des besoins. A ce propos, il faut souligner que 27% du chiffre d'affaires enregistré l'été dernier par l'ENTMV a été réalisé par un seul navire affrété.

Sarah A. Benali Cherif