Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) : Près de 295.000 assurés sociaux aux besoins spécifiques pris en charge en 2018

Près de 295.000 assurés sociaux aux besoins spécifiques ont été pris en charge en matière de prestations et d'appareillage par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), durant l'année 2018, avec une dépense globale de 6 milliards de DA.

«Au total, 294.641 assurés sociaux aux besoins spécifiques ont été pris en charge en matière de prestations et d'appareillage par la CNAS, durant l'année 2018, avec une dépense globale de 6 milliards de DA, dont 4 milliards DA en matière d'appareillage», ont annoncé les services de la CNAS. Selon les responsables de la caisse, la catégorie d'assurés sociaux aux besoins spécifiques bénéficie d'«une attention particulière en matière d'allégement et de facilitation d'accès aux prestations offertes» par la CNAS, «des mesures ont été prises dans plusieurs volets en faveur de cette frange de la société».

C’est dans ce sillage que la caisse a aménagé l'ensemble de ses structures en installant des rampes et accès spécifiques, et réservé un guichet dédié à cette frange de la société. Des locaux ont été également mis à la disposition de l’Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), pour son activité d'audiologie au niveau de 29 agences relevant de la CNAS, dans le cadre de la mutualisation des moyens et l'ouverture de contrôles médicaux au niveau des structures de l'Office.

La suppression par la Caisse du contrôle a posteriori de l'appareillage et des accessoires vendus en l'état par l'ONAAPH permettant un allégement et une réduction des déplacements des personnes aux besoins spécifiques auprès des services de la CNAS figure aussi parmi ces mesures d’allégement.

Dans son objectif d’amélioration de ses services pour rester au plus près de ses clients, la CNAS a procédé à la décentralisation et à la modernisation des moyens d'acquisition de l'appareillage et accessoires par le déploiement de solutions informatiques permettant à la personne aux besoins spécifiques d'acquérir son appareillage dans n'importe quel centre de paiement à travers le territoire national.

La CNAS a également mis à la disposition de ses assurés sociaux et leurs ayants droit, des centres de prise en charge psychologique et orthophonique à l'échelle nationale, et d'autres au profit des enfants atteints de handicap moteur pour une prise en charge dans le cadre de l'insertion socio-scolaire.

Par ailleurs, la caisse a mis en place un service social, dans le cadre de son action sanitaire et sociale, afin d'assurer la prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit fragilisés par la maladie ou la perte d'autonomie et sans assistance. «En 2018, plus de 6.600 personnes ont bénéficié de ces procédures.»

44.000 accidents du travail, dont 500 mortels, répertoriés en 2018

La généralisation de l'usage du langage braille sur tous les supports d'information, élaborés par la CNAS, et l'adaptation du site web de la caisse en faveur des personnes malvoyantes à travers la transcription vocale du contenu, figurent aussi parmi les mesures prises.

S’inscrivant également dans une politique de gestion modernisée, la caisse a également lancé des campagnes de sensibilisation destinées à son personnel, pour «une meilleure qualité d'accueil et de contact» avec les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que des programmes de formation en langage des signes au profit des responsables en charge de l'écoute et de la communication.

Il faut rappeler que la CNAS a versé, courant 2019, un montant de 88 milliards DA aux différents hôpitaux du pays, pour la prise en charge de toute une série d’actes médicaux dont ont bénéficié les malades, selon le directeur central du contrôle médical de la Caisse, Dr Djamel Matari. En 2018, ce montant était de l’ordre de 80 milliards DA, c’est dire les efforts consentis par la CNAS qui tendent à contribuer à l’amélioration de la santé des assurés et des citoyens en général.

Il y a quelques semaines, le directeur de la CNAS, M. Tidjani Hassan Haddam, avait révélé que plus de 44.000 accidents du travail ont été déclarés à la Caisse, dont 506 accidents mortels, durant l'année 2018. Il est utile de savoir qu’un accident du travail est considéré comme étant un accident lorsque celui-ci a entraîné une lésion corporelle alors que celui-ci est arrivé pendant les heures de travail, sur le lieu de travail ou survenu sur le trajet (aller-retour) compris entre le lieu de résidence et le lieu de travail ou un lieu assimilé, ou encore lors d’une mission de travail.

L’accident du travail doit être déclaré dans les 24 heures à l’employeur par le travailleur lui-même ou par l’un de ses représentants. Et dans les 48 heures, à l’organisme de sécurité sociale par l’employeur. Notons que les dernières statistiques issues du Bureau international du travail révèlent que 2,3 millions de travailleurs dans le monde décèdent des suites d’un accident du travail ou à cause de maladies professionnelles.

Tahar Kaidi