Bordj Bou-Arréridj : Aménagement des nouveaux sites

Une enveloppe financière de l’ordre de 600 millions de DA a été consacrée dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour le parachèvement des travaux d’aménagement urbain des sites abritant les programmes des nouveaux logements publics locatifs (LPL) dont la réception est prévue prochainement, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

La démarche vise la finalisation des travaux liés à l’aménagement urbain de plusieurs projets d’habitat achevés dans nombreuses zones de cette wilaya, où une série de décisions a été prise avec des responsables relevant de ce secteur, afin d’ «assurer la remise des clés à leurs bénéficiaires, dans les plus brefs délais», a précisé la même source. Les travaux de plusieurs programmes d’habitat sont en voie d’achèvement, parallèlement à la finalisation des actions d’aménagement urbain à l’instar du quota de 1.760 LPL au chef-lieu de wilaya et d’autres affectés au bénéfice des communes de Bir Kasdali, Sidi Mebarek, Bordj Zemoura, Tassameurt, Medjana, El Achir et El Anseur, ajoute la même source.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a connu l’année précédente la distribution de plus de 6.000 unités de logement dont 2.096 LPL, 2.000 habitations de type location-vente et 1.800 aides financières à l’habitat rural, a-t-on rappelé de même source.