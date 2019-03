réception prochaine de 200 logements locatifs

Pas moins de 200 logements publics locatifs (LPL) seront réceptionnés avant la fin du premier semestre de l'année en cours, dans la commune de Khebana (M’sila) a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Quatre-vingts logements de ce quota ont été parachevés en travaux et remis aux services de la daïra de Khebana avec l’entame de l’étude des dossiers des futurs bénéficiaires, alors que les 120 unités du même quota sont en phase de raccordement aux divers réseaux, a précisé la même source. Des instructions fermes ont été données par le chef de l’exécutif local, Brahim Ouchene, à l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de la wilaya, à l’effet d'accélérer la cadence des travaux de ce chantier, lancé depuis deux ans et accusant du retard, a-t-on détaillé.

La daïra de Khebana recense plus de 1.000 demandes de logement public locatif, ont fait savoir les services de la wilaya, soulignant que le taux d'occupation de logement (TOL) atteindra 5,5 personnes par foyer, après la distribution de ce quota. En outre, 300 unités de la même formule ont été distribuées au cours de cette semaine dans la commune d'Ouled Sidi Brahim, a rappelé la même source.