Oran : Un projet de 800 unités LPP

Des préparatifs sont en cours pour le lancement prochain de la réalisation d’un total de 800 unités du logement promotionnel public (LPP), destinées à la communauté établie à l’étranger, a-t-on appris de la direction régionale de l’Entreprise nationale de promotion immobilière.

«Les études sont achevées pour la réalisation de ce programme. Nous sommes dans la phase d’installation des entreprises au niveau des chantiers», a souligné à l’APS le directeur régional de l'entreprise, Abdellah Habita. Ce programme est réparti sur deux sites, dans la localité de Belgaïd, sur le prolongement est de la ville d’Oran, à savoir, près de la frange du littoral est, a-t-il précisé, ajoutant qu’il s’agit de deux projets, l’un de 350 logements et l’autre de 450 logements (LPP). Les travaux seront lancés prochainement pour un délai de réalisation de 24 mois, a-t-il noté. «Nous avons enregistré un engouement de la part de notre communauté établie à l’étranger pour acquérir ce type de logement. Les demandes se sont faites par Internet», a fait savoir le responsable, rappelant que l’ENPI avait informé les membres de la communauté algérienne à l’étranger sur les modalités et procédures d’acquisition de ces logements qui leur sont destinés. Par ailleurs, l’ENPI d’Oran élabore actuellement des cahiers des charges pour le lancement, cette année, d’un programme de 3.000 logements de type LPP à Messerghine et un autre programme de 500 unités de même type au niveau du quartier «Les Planteurs», près du port d’Oran. D’autres projets sont en phase de lancement par la même entreprise à Oran, dont ceux concernant les logements promotionnels libres (LPL) dans plusieurs zones du grand groupement urbain d’Oran.