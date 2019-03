Tlemcen : Des consultations médicales pour les élèves

Des consultations médicales ont été assurées à quelque 157.544 élèves des trois paliers scolaires de la wilaya de Tlemcen par le biais des unités de dépistage sanitaire (UDS) depuis le début du mois de janvier dernier, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Santé et de la Population. Ces consultations ont concerné la médecine générale, l’ophtalmologie, le suivi de la santé bucco-dentaire et le suivi psychologique. Elles sont prises en charge au niveau des 32 UDS réparties à travers le territoire de la wilaya. Chaque unité comprend un médecin généraliste, un dentiste, un infirmier et un psychologue, a précisé la chargée de la communication de cette direction, Ahlam Belkaid. Le nombre d’élèves consultés à travers ces unités représente un taux de 62,8 % de la population scolarisée des trois paliers, estimée à 250.868 élèves. Lors des contrôles effectués, 18.770 élèves souffrant de certains problèmes sanitaires et psychologiques ont été diagnostiqués. Il s’agit, entre autres, de la baisse de l’acuité visuelle, de difficultés de langage et autres maladies. Selon la même source, durant cette même période, 95 élèves souffrant de problèmes de vue ont été pris en charge au service d’ophtalmologie du CHU de Tlemcen et par les cliniques spécialisées en ophtalmologie pour effectuer des examens plus approfondis. Par ailleurs, Belkaid Ahlam a souligné que le taux de couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche et la polio a atteint les 85 % à travers les écoles primaires et CEM durant cette période contre 85,1 % de taux de couverture vaccinale contre la rougeole et la rubéole. Il est prévu également la programmation, durant la période des vacances de printemps, de 30 interventions chirurgicales pour des élèves atteints de malformations du système reproductif (organes génitaux) menées dans les hôpitaux de la wilaya.