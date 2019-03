Oran : Une commission d’éducation à l’environnement

Une commission de wilaya d'éducation à l'environnement et au développement durable sera installée prochainement à Oran, a-t-on appris auprès de la direction locale de l'Environnement. La décision d'installation de cette commission a été prise pour créer un ancrage citoyen à travers des actions d'information et de sensibilisation au niveau local, a indiqué Mme Mansouri, chargée de la communication à la direction de l'Environnement. Elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et celui de l'Education nationale, a-t-elle précisé. Cette commission, qui se veut un point d'appui essentiel d'accompagnement des pouvoirs publics, sera composée de représentants des directions locales de l'Environnement, de l'Education, de la Maison de l'environnement, de l'inspection de l'environnement, de l'inspection de l'éducation des trois paliers ainsi que d'autres acteurs, tels que les représentants de l'association des parents d'élèves et ceux des collectivités locales, a fait savoir la responsable. Il est prévu, dans ce cadre, la création de clubs à l'environnement afin de consolider les acquis et répondre aux nouveaux défis de l'éducation à l'environnement, a expliqué Mme Mansouri, affirmant que le programme vise à renforcer l'éducation à l'environnement et au développement durable par la réalisation d'activités scolaires, pédagogiques et préscolaires. Selon la même source, les clubs de l'environnement sont des espaces interactifs et éducatifs, où l'élève met à profit ses connaissances, son savoir-faire et savoir-être en matière d'éco-citoyenneté, de protection de l'environnement et développement durable.