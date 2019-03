Mostaganem : L’importance des études historiques sur les sciences

Les participants au 2e colloque national sur l’histoire de Mostaganem à travers les âges ont mis l’accent, hier à Mostaganem, sur l’importance des études historiques sur les sciences et autres spécialités. L'enseignant d'histoire moderne et contemporaine à l’université Ibn-Khaldoun de Tiaret, Mohamed Bellil, a souligné que l’histoire prend en considération les sciences, telles que l’architecture, l’archéologie, la physique, la politique pour donner une vue plus large et plus complète à l’information historique. La relation de l’histoire avec d’autres sciences sert les études en adoptant des approches et une méthodologie historique comme outil de recherche, a-t-il fait valoir. L’enseignant d’histoire de l’urbanisme à l’université des sciences et technologies Mohamed-Boudiaf d’Oran, Lakhdar Yamani, a soutenu que l’étude de l’histoire de l’urbanisme et architecture reflète la réalité sociale, économique et politique prévalant à chaque étape historique, soulignant que la tendance vers un nouveau modèle urbain doit obéir à cette diversité historique en urbanisme et architecture et répondre aux exigences sociales actuelles. Le chercheur en archéologie à l’Office national de gestion et d'exploitation de biens culturels protégés, le Dr Saad Ahmed, a souligné que la cohérence entre disciplines reflète l'image de la ville de Mostaganem, qui rassemblait et contenait ces sciences à différents âges et étapes. L'histoire et l'archéologie ne suffisent pas, seules, à brosser un tableau clair du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Mostaganem, ce qui nécessite l'utilisation d'autres sciences, notamment celles liées à la sociologie, telles que la philosophie, la culture, l'éducation, l'habillement, la nourriture, a-t-il suggéré. Ce second colloque national sur l’histoire de Mostaganem et ses environs, après le premier organisé en 1995, a réuni 35 universitaires de 12 universités du pays et du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran.