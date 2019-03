Rentrée scolaire 2019-2020 : Les inscriptions en première année primaire du 1er avril au 30 juin

Les inscriptions en première année primaire, au titre de l’année scolaire 2019-2020, débuteront le 1er avril prochain dans les différents établissements scolaires, pour s’étaler jusqu’au 30 juin.

L’opération concerne les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, et de ce fait, les parents dont les enfants sont âgés au moins de 6 ans et ceux nés en 2013 sont invités à les inscrire dans l’une des écoles proches de leur domicile.

Le ministère de l’Education nationale a, en effet, envoyé une correspondance à l’ensemble des directions de l’Education à travers le territoire national, en vertu de laquelle ces dernières sont instruites d’entamer l’opération des inscriptions, en recevant les dossiers des nouveaux élèves à inscrire en première année primaire et préscolaire, conformément à l’âge légal, et ce, jusqu’au 30 juin prochain.

Le ministère a insisté sur la nécessité de respecter le découpage géographique lors des inscriptions pour assurer une meilleure répartition des élèves sur les différents établissements scolaires, et de réunir les conditions nécessaires d'une rentrée scolaire dont la date a été fixée, pour rappel, au 4 septembre 2019.

La tutelle a, également, fait état de la possibilité accordée aux enfants souffrant de maladies chroniques et aux besoins spécifiques de s'inscrire à l’école qui leur convient.

A cet effet, les directeurs des établissements scolaires ont été instruits d’afficher une note annonçant le lancement des inscriptions pour informer les parents et les sensibiliser sur la nécessité de respecter le délai de dépôt des dossiers d’inscription. Pour assurer sa réussite, les inspecteurs de l’enseignement du cycle primaire ont été chargés de suivre de près cette opération.

Il convient de rappeler qu’au titre de la rentrée scolaire 2018/2019, plus de 9 millions d’élèves ont rejoint les bancs d’école dans les trois cycles scolaires, répartis sur 27.351 établissements éducatifs à travers l’ensemble du territoire national. L’accent a été mis au cours de la précédente rentrée sur l’importance de consentir davantage d’efforts pour garantir un enseignement de qualité, à travers la formation des enseignants et l’accès de tous les élèves aux manuels scolaires avant le début de la rentrée scolaire.

A ce titre, le ministère de l'Education nationale a élaboré un plan national de formation (2017-2020) qui accorde une importance primordiale aux apprentissages et à l'acquisition de connaissances dans un environnement scolaire adéquat.

Des mesures incitatives s’inscrivant, entre autres, dans le cadre de la politique éducative en Algérie, ont été adoptées depuis quelques années et qui reposent sur l’instauration d’un cadrage stratégique des opérations à entreprendre jusqu’en 2030, pour assurer la continuité de la mise en œuvre de la réforme du système scolaire, dont le principal objectif est l’enseignement de qualité.

Dans la continuité des réformes, le secteur de l’éducation nationale s’attelle à développer un ensemble d’approches inscrites au plan d’action du gouvernement. Parmi ces actions, figurent l’amélioration de la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, la réforme du système d’évaluation pédagogique, la généralisation progressive de l’enseignement de l’amazigh, l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur, le renforcement de l’éducation à la citoyenneté, et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels.

Il est bon de savoir que la rentrée scolaire, au titre de l’année 2019/2020, a été fixée au 9 août 2019 pour l'administration centrale, le 25 août 2019 pour l'administration locale, le 1er septembre 2019 pour les enseignants et le 4 septembre 2019 pour les élèves.

Kamélia Hadjib