Situation politique

«Le mouvement El-Islah propose l'ouverture d'un débat entre les différents acteurs, en vue de définir les priorités de l'étape actuelle qui doit être à durée limitée, de façon consensuelle pour une transition souple.» C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, depuis la wilaya de Biskra, le président du mouvement, M. Filali Ghouini.

Dans une allocution prononcée lors d’un meeting regroupant adhérents et autres sympathisants de ce parti, M. Filali Ghouini s'est aussi félicité des décisions prises par le Président de la République dans son message à la nation, lesquelles décisions, affirme M. Ghouini, «répondent aux revendications de larges franges du peuple algérien». Poursuivant ces propos, ce chef de parti a ajouté que «le mouvement El Islah adhère aux appels de réformes profondes demandées par les Algériens et approuvées par le Président de la République, à travers une feuille de route devant aboutir à un grand consensus national pour l'édification d'une nouvelle République et un nouveau système algérien, qui sera issu de la Conférence nationale inclusive». Il faut dire également que lors de ce meeting tenu à Biskra, le président du mouvement El Islah a réitéré «le refus catégorique» de sa formation politique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Revenant à la conférence nationale, M. Ghouini a plaidé pour «davantage de garanties aux fins de rassurer les jeunes, la classe politique et tous les Algériens», soutenant d’autre part que «l’ensemble des Algériens, notamment les jeunes manifestants doivent œuvrer à se structurer au sein d'espaces représentatifs, partisans, syndicaux ou associatifs, et ce, afin d'assurer leur représentation dans la conférence nationale proposée, pour défendre les revendications soulevées».

Tout comme précédemment, le premier responsable du mouvement El Islah a salué le «caractère pacifique des manifestations populaires, le haut sens de responsabilité dont ont fait preuve les Algériens et le professionnalisme des différents corps de sécurité». Rappelons, ici, qu’au lendemain même de la marche du 22 février dernier, le président du Mouvement El Islah, avait salué depuis la wilaya de Blida, «le comportement civilisé» adopté par le peuple pour exprimer ses «revendications légitimes». M. Filali Ghouini, qui avait présidé les travaux du séminaire de la jeunesse du Mouvement El Islah, abrité par la maison de jeunes d’Ouled Yaich, a relevé que «ces manifestations pacifiques — qui ont connu la participation de centaines de personnes — ont montré le degré de prise de conscience et l’esprit de responsabilité du peuple algérien soucieux de préserver la sécurité et la stabilité de son pays».

Et de poursuivre «par cette conduite responsable, le peuple algérien, qui a su tirer les leçons de la décennie noire, a montré au monde entier qu’il sait exprimer ses opinions et ses revendications de manière civilisée et pacifique, loin de toute forme d’anarchie». M. Ghouini a d’autre part loué la position des autorités publiques face à cette «mobilisation populaire qui exprime l'étendue de la liberté et de la démocratie dont jouit le peuple algérien», soutient le président du mouvement El Islah.

Soraya Guemmouri