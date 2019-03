Acte 18 des « Gilets Jaunes » en France : VIOLENCES ET SCèNES D’EMEUTES

Des heurts ont éclaté hier sur l'avenue des Champs Elysées à Paris, quadrillée par les forces de l'ordre, lors de la 18e journée de manifestation des «gilets jaunes», en révolte depuis quatre mois contre la politique fiscale et sociale du gouvernement.

Selon les images diffusées par les médias, des manifestants ont tenté d'attaquer un camion de gendarmerie, tandis que d'autres érigeaient des barricades sur l'avenue, où des milliers de «gilets jaunes» ont commencé à se rassembler en début de matinée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canon à eau, pour disperser les manifestants, selon l'AFP. Trente et une personnes ont été interpellées, selon un bilan communiqué à 10H30 GMT par la préfecture de police de Paris. Désireux de démontrer une détermination intacte, quatre mois presque jour pour jour après le début de leur mouvement — qui se veut apolitique et s'organise sur les réseaux sociaux —, plusieurs figures de la fronde ont promis un «regain de mobilisation», hier. Annonçant un «ultimatum» au gouvernement, ils ont invité leurs sympathisants à converger vers Paris. Cette nouvelle journée de manifestations intervient, à l'issue d'une multitude de débats organisés dans toute la France à l'initiative des autorités. Le gouvernement souhaitait ainsi canaliser la colère et faire émerger des propositions, alors que le nombre de manifestants est en baisse constante, ces dernières semaines. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contestés par les «gilets jaunes», ils étaient 28.600 manifestants en France, lors de la 17e journée de manifestation, samedi dernier, soit dix fois moins que les 282.000 du 17 novembre, au début du mouvement. Pour prévenir les émeutes urbaines et déprédations qui ont émaillé plusieurs manifestations, un dispositif policier resserré a été mis en place. Quelque 5.000 hommes et six véhicules blindés de la gendarmerie sont mobilisés dans la capitale, où sont également prévues plusieurs autres manifestations, notamment une «Marche du siècle» pour le climat.

Le 18e acte de la mobilisation a été émaillé de violences, dès la matinée, contrairement aux mobilisations précédentes où les heurts se déclaraient généralement en début de soirée. Des manifestants, qui ont investi très tôt la place Étoile-Charles-de-Gaulle, près de l'arc de Triomphe, se sont attaqués à la police avec des jets de pierres, jetant du mobilier urbain, incendiant des édifices publics et saccageant le fameux restaurant le Fouquet’s des Champs-Elysées. Plusieurs véhicules de police ont été pris pour cibles par des casseurs qui les ont forcés de se replier, offrant parfois des scènes d'insurrection en pleine capitale qui a vu se déferler des manifestants d'autres villes françaises. Selon le premier décompte du ministère de l'Intérieur à 14h, environ sept mille manifestants ont investi les rues de la capitale où des casseurs s'en sont violemment pris à des voitures banalisées de la police, avec des coups de pieds et lançant en leur direction des panneaux de circulation. Des barricades ont été érigées par les manifestants, et les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes et de canon à eau, auxquels les manifestants ont riposté en lançant des pavés arrachés de la chaussée. Au niveau des Champs-Elysées, plusieurs boutiques ont été pillées, comme celles d'Hugo Boss, Lacoste et Nespresso.

Le restaurant le Fouquet’s, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, a été vandalisé et saccagé. Un immeuble, à proximité d'un établissement banquier, a pris feu, et on déplore jusqu'à présent 11 blessés légers. La préfecture de Paris a annoncé, en début d'après-midi, l'interpellation de 94 personnes depuis le début de la journée, indiquant que parmi les manifestants, il y plus de 1.500 ultra-violents qui sont venus pour casser. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé l'action de «professionnels de la casse et du désordre», et demandé au préfet de police d'y répondre «avec la plus grande fermeté». «Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris. Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges», a écrit le ministre, sur son compte Twitter. Ce regain de violence intervient au lendemain de la fin du «grand débat national» engagé par le président Emmanuel Macron, une journée que les «gilets jaunes» ont voulu lui faire un «ultimatum».

L'Inspections générale de la police nationale (IGPN) a déclenché 174 enquêtes après le signalement de cas de violences policières, lors des manifestations des «gilets jaunes» en France, une liste qui continue de s'allonger, selon le journal Le Monde. Depuis le début des manifestations, il y a quatre mois, plusieurs centaines de faits ont été signalés à la police des polices, qui refuse, selon le journal, de donner les chiffres. Les signalements et les dénonciations sont généralement faits avec comme appui des vidéos, comme lors de la 17e mobilisation, samedi dernier, une vidéo tournée à Lille montre des policiers molester des manifestants, lors d’interpellations et les réseaux sociaux ont fait leur effet. Plusieurs gestes de policiers, coups de pied ou lancement de gaz lacrymogène à bout portant ont provoqué l’indignation des Français. Selon Le Monde, l'IGPN effectue un premier tri, pour s’assurer que les faits représentent bien une infraction. «Des vidéos, des photos ou des liens peuvent être joints à la déclaration. Un enquêteur rappelle ensuite la personne qui a effectué le signalement, notamment si une plainte doit être déposée», a indiqué le quotidien du soir, expliquant que les personnes victimes de violences policières «sont alors incitées à se rendre dans l’une des antennes de l'IGPN, où les personnels sont censés être formés, plutôt que dans un commissariat ou une gendarmerie, où l’accueil peut se révéler difficile».