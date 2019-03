Situation politique : NÉCESSITÉ D’UN DIALOGUE INCLUSIF

Les appels au changement se poursuivent, avec l’espoir que la conférence nationale prévue cette année puisse se solder par des propositions aptes à asseoir les bases d’une nouvelle République à laquelle a appelé le Président Bouteflika.

Gouvernement et opposition sont appelés lors de cette étape historique de garder à l’esprit plusieurs impératifs dont le premier est celui de conjuguer tous les efforts afin de parvenir à la préservation de la patrie qui est une tâche qui échoit à l’ensemble de ses enfants et aucune composante de la nation ne doit être exclue dans ce processus.

Partis, associations et personnalités œuvrent actuellement à dégager une vision globale et clairvoyante sur les intérêts suprêmes du pays sans omettre la nécessité de s'adapter en permanence aux évolutions multiples de la société composée en majorité de jeunes. Ces derniers sont à l’avant-garde des marches connues par le pays depuis des semaines pour exprimer leur opinion dans le calme. C’est une donne capitale pour éviter tout dérapage et faire en sorte que l’Algérie puisse préserver sa stabilité chèrement acquise.

Dans un environnement géostratégique en proie à des conflits incessants et sanglants, il est, en effet, d’une importance extrême que le pays puisse maintenir sa stabilité après avoir recouvré la paix suite à des années de terrorisme. La conférence nationale et les prochaines élections sont des opportunités pour donner une nouvelle preuve de la cohésion autour des objectifs de stabilité et de développement. C’est d’ailleurs sur deux enjeux que doivent se concentrer les débats en cette période.

Il appartiendra ensuite aux participants à la conférence de proposer les pistes pour répondre aux aspirations des citoyens. La nation a besoin d’hommes politiques conscients de la nécessité de faire renaître l’espoir en un avenir meilleur afin que la jeunesse, en particulier, ne sombre pas dans de noires pensées comme avec seul cap celui de franchir la Méditerranée même à bord d’embarcations de fortune.

Pour poursuivre le redressement de l’économie du pays, l’heure est à davantage d’efforts afin de rendre l’appareil productif plus performant et apte à répondre aux besoins de consommation locale. C’est aussi de cette manière que la machine économique pourra être relancée avec la création d’emplois au profit d’une génération aspirant à des conditions d’une vie digne. Chose qui ne saurait se réaliser sans un développement global de la nation. A cet égard, et comme il fallait s’y attendre, les réactions sont mitigées de la part de la classe politique partagée entre satisfaction des uns et scepticisme des autres.

Les opposants ne nient pas les avancées mises en exergue mais revendiquent davantage d’actions pour renforcer le niveau de développement du pays dans divers secteurs, notamment l’économie et le social.

Entendre, analyser et répondre

L’amélioration de la gouvernance, le renforcement de l'Etat de droit ou encore la politique sociale et la diversification de l’économie sont des domaines ayant fait l’objet de revendications.

Le nouveau gouvernement se penchera sur l’ensemble de ces dossiers même s’il n’est pas exclu qu’il puisse aussi insister sur d’autres questions comme celles des relations extérieures et de la sécurité qui font partie des clarifications du nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Ramtane Lamamra, qui a jugé utile de rassurer les voisins et la communauté internationale à travers son premier entretien à la presse étrangère.

Ces deux chapitres sont d’une grande importance au vu du contexte géostratégique dans la sphère à laquelle appartient l’Algérie. Les gouvernements successifs ont souvent mis en exergue le suivi régulier et efficace de l’état de la nation au niveau des frontières terrestres, relevant des résultats remarquables dans l'instauration de la quiétude et la sécurité.

S'agissant de la situation du voisinage, c’est la préservation de l'intégrité du territoire national qui est retenu comme une tâche primordiale eu égard aux foyers de crise et de tension qui y subsistent.

Ces actions sont aussi l’œuvre de l’appareil diplomatique faisant de la sécurité une préoccupation majeure ce qui est illustré par les efforts menés pour le dénouement de la crise libyenne et l’assistance accordée au Mali pour l’application de l’Accord de paix et de réconciliation signé en 2015 à Alger. En ce qui concerne l’instabilité au Sahel, la contribution de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme est unanimement saluée. La consolidation des relations au sein de l’UMA est un autre aspect auquel s’attellera le gouvernement. A cet égard, il faut rappeler les demandes pour la tenue de réunions ministérielles afin d’examiner la mise en œuvre des propositions de réformes. L’espoir de trouver une solution durable au conflit au Sahara occidental anime toujours la volonté du gouvernement alors que la cause palestinienne demeure au centre de ses préoccupations. La jonction entre politique intérieure et relations extérieures seront alors d’une grande importance eu égard à l’interdépendance entre ces deux données.

La jeunesse, une priorité

En effet, la jeunesse pourra ainsi continuer à bénéficier des bienfaits du retour à la paix et pouvoir exprimer ses revendications dans la quiétude. Il est souhaité que les avancées enregistrées dans le secteur du travail et de l’emploi puissent se solder par un renversement de la tendance pour de meilleurs postes pour une génération instruite et diplômée. La relance de l’activité qui a suivi l’allègement de la crise financière a permis un recul du chômage. L’Algérie a enregistré l'année dernière une baisse sensible du taux de chômage en dessous de 10%, selon des statistiques établies par des organisations arabes et internationales, a indiqué, en février dernier, le conseiller du directeur général de l’Organisation arabe du travail, Mohamed Chérif. Les acquis réalisés par l’Algérie n’auraient pu être préservés sans l’engagement de l’Etat et de nombreuses organisations.

La grande bataille de l'édification à travers la construction des routes, y compris dans le désert, la réalisation des barrages, des usines et de toutes les infrastructures ont boosté l’offre d’emploi. Grâce à tous ces efforts, le pays se rapproche du niveau de développement de ceux ayant atteint un haut niveau dans ce domaine alors qu'il était, un demi-siècle auparavant, un champ de désolation et de pauvreté extrême à la sortie de l’ère coloniale.

Les revenus des exportations ont permis de se libérer du fardeau de la dette extérieure, d'éloigner le spectre du chômage et d'enrayer considérablement les manifestations de la misère et de la pauvreté. Il reste à bâtir l’économie sur de nouvelles bases afin de se libérer du poids exorbitant des hydrocarbures à travers une tendance à instaurer une croissance axée sur l’industrie, l’agriculture et les services.

L’ensemble des actions à entreprendre dans les prochains mois ont un but ultime : celui d’instaurer un nouveau système politique afin d’édifier un modèle démocratique répondant aux aspirations de la population.

A. M.