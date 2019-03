M. Gaïd Salah, à l’école supérieure de Guerre

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné, mercredi, les «missions nobles» que l’ANP «s’enorgueillit d’accomplir au service de son pays et de son peuple»,

a indiqué, jeudi, le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

M. Gaïd Salah, qui a présidé la 12e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de Guerre (ESG), a réitéré, lors de son allocution, l’importance accordée à cette Ecole «qui recèle désormais les expériences confirmées dans le domaine de la formation et de l’enseignement supérieur, permettant d’optimiser le niveau de performance et d’aboutir à des résultats favorables dans le processus global de développement de l’ANP». Il a souligné «les missions nobles que l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, s’enorgueillit d’accomplir au service de son pays et de son peuple.

Des missions qui requièrent d’elle de s’efforcer, sans répit, à optimiser ses potentiels et de hisser sa disponibilité opérationnelle au diapason de la grandeur de ces missions assignées». «Ainsi, la mission fondamentale pour laquelle l’ESG a été créée est de doter les différentes forces de cadres élites hautement expérimentés, ayant la capacité élevée de s’acquitter efficacement des hautes responsabilités de commandement et d’Etat-Major et de conduite des opérations, en leur inculquant un enseignement opérationnel basé sur la conception, l’analyse, la planification et la conduite des opérations, ainsi que sur le développement de leur culture générale et le perfectionnement de leurs capacités de perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines ayant trait à la défense et la sécurité nationales, ce qui leur permettra de contribuer avec efficacité à l’amélioration des études et des recherches dans les domaines tactique, opérationnel et stratégique, et accordera à cette élite parmi les cadres de haut niveau l’opportunité de participer à l’effort de développement que nous consentons à plus d’un niveau», a-t-il expliqué. «Cet effort de développement que nous voulons ouvert sur les différents secteurs publics, à travers l’organisation annuelle d’un cours de haut niveau au profit des cadres supérieurs de l’Etat, ainsi qu’aux cadres supérieurs du MDN, dont la thématique est axée cette année sur les questions relatives à l’économie et à la défense nationales», a indiqué M. Gaïd Salah lors de cette session à laquelle ont pris part des commandants de Forces, du commandant de la 1ère Région militaire, des chefs de département de l’état-major de l’ANP et des directeurs centraux membres du Conseil d’orientation de l’Ecole.

«Ces efforts, à travers lesquels nous tendons à un renforcement continu des fondements de la synergie nécessaire entre les exigences d’élever la disponibilité de nos forces armées et la grandeur des missions assignées, et nous avons compté, pour les atteindre, de manière absolue, sur le facteur humain que nous voulons, en plus de lui offrir un bagage scientifique, cognitif et militaire suffisant et adéquat, qu’il soit imprégné des valeurs nationales de son peuple, conscient de la sensibilité du rôle qui lui incombe, considérant qu’il représente le pivot et le fondement de toute action productive et réussie», a conclu le général de corps d'Armée.