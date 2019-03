DANS LA LUCARNE : La bonne affaire

Le football mondial croit assurément à la providence, mais aussi au facteur chance. Il est clair que dans la vie, les tentatives des uns et des autres peuvent être fructueuses ou le contraire. C’est un peu le risque du métier. On ne peut pas dire que le joueur que l’on va faire venir va réussir d’une manière quasi-certaine. C'est-à-dire qu’il ne faudra pas attendre le début de la compétition pour en être fixé. On sait tous que dans ce cas de figure, le club peut se dire qu’il «a fait le bon choix ou bien que toute sa stratégie basée sur ce nouvel élément à ‘’foiré’’» pour des raisons objectives et surtout indépendantes de la volonté des plus futés des dirigeants. Tout est en fonction de ce qu’il peut apporter concrètement sur le terrain. Le reste, il faudra attendre pour se faire une idée sur la «marchandise». Elle peut marcher comme souhaité ou bien qu’elle va rester et moisir sans qu’on n’arrive au «retour d’investissement». C’est un peu la hantise de tous les dirigeants, surtout s’ils sont propriétaires d’entreprises commerciales et d’usines de voitures, à l’instar des Agnelli en Italie. Ces derniers possèdent le club de la Juventus de Turin, un club riche et coté en bourse. Tout ce qui peut se faire dans cette ville turinoise aura directement des incidences sur l’activité du groupe. Il est certain que la Juve est un grand club d’Europe, eu égard aux nombreux trophées remportés durant sa longue histoire jalonnée aussi de hauts et de bas. A chaque fois ou presque que ce club atteigne le stade de la finale de la Ligue des champions d’Europe, il perd devant le Barça et le Real, comme ce fut le cas lors de l’édition précédente avec le but «ciseau» de Cristiano. Démotivés par le fait de ne pas concrétiser l’objectif tracé par le club italien du nord, ils ont décidé cette fois-ci de faire venir au club le numéro 1 mondial, Cristiano. Il est certain que le Real avait perdu gros dans le transfert de ce dernier. Certes, la Juve n’a pas perdu beaucoup d’argent dans ce transfert, mais on a voulu faire un investissement qui fera date et hissera le club parmi les grands prétendants pour remporter la Ligue des champions d’Europe. Certes, il avait marqué des buts en championnat, mais il devait le faire aussi en Ligue des champions. C'est-à-dire que certains doutes ont commencé à apparaître au sein du club. De plus, en huitièmes de finale de la Ligue des champions devant l’Atlético de Madrid, il était quelque peu transparent ainsi que l’équipe d’une manière générale. Lors de la manche retour, alors que Cristiano n’avait marqué qu’un but, il fallait qu’il se rebiffe, sinon, c’est un peu la «bérézina». En effet, la Juve pourrait perdre énormément au change, notamment sur le plan industriel, économique et aussi sur le plan de la marque et des affaires de ce club. Eh bien cette fois-ci, il fallait qu’il y ait un grand Cristiano pour se tirer d’affaire et surtout continuer l’aventure européenne. Alors que tout était perdu, cristiano a été l’homme du match mettant tout le monde K.O debout. Il réussira dans le temps règlementaire à planter un «triplé historique» qui permettra à la Juve de se qualifier en quarts de finale. Tout est rentré dans l’ordre. Les maillots de CR7 s’arrachaient comme des «petits pains» et la bourse de la Juve a connu une hausse certaine. De plus, les affaires des Agnelli sont reparties de plus belle. Voilà où se situe le manque de discernement du Real qui a laissé partir un grand joueur, considéré comme un monument, puisqu’il vous permet toujours de sortir du mauvais guêpier. Il l’a prouvé. Les italiens de la Juventus n’ont pas eu tort de le faire venir. Bien au contraire, ils rient à la face des madrilènes. C’est ce qu’on appelle un investissement gagnant !

Hamid Gharbi