USMA : Froger, limogé

La défaite de l'USMA, jeudi, face au MCA n'a pas été sans conséquences pour le leader de la Ligue 1 Mobilis qui perd son entraîneur, Thierry Froger, démis de ses fonctions dans la foulée. Un nouvel entraîneur devrait être être nommé dans les heures à venir. Une piste interne serait privilégiée.

L'USMA est en plein doute. Le leader de la Ligue 1 Mobilis a vu l'écart le séparant de son dauphin, la JSK, rétrécir comme une peau de chagrin. Les Canaris se voient, après la défaite de l'USMA face au MCA dans le grand derby de la capitale (3-2), offrir une opportunité en or de réduire l'écart à deux points seulement en cas de victoire ce samedi sur le terrain de l'O. Médéa. Ce qui risque de relancer de plus belle la course pour le titre, voire remettre en question la saison du club usmiste, en proie à une crise de confiance latente.

Déjà que la défaite face au PAC (2-1) lors de la journée précédente avait laissé des séquelles, la direction du club s'est vue contrainte des mesures d'urgence, à commencer par démettre Thierry Froger de ses fonctions. Il faut dire que cette décision n'est pas vraiment une surprise en soi tant est la position de l'entraîneur français a été sérieusement fragilisée durant la phase retour par les résultats en dents de scie de l'équipe. Le board de l'USMA lui avait pardonné les éliminations en coupe Arabe et en coupe d'Afrique, mais ne va pas laisser passer sous silence un échec en championnat qui risque de prendre les allures d'une vraie bérézina, le cas échéant.

Apparemment, par solidarité, l'entraîneur des gardiens, Benhaha, a décidé de prendre la porte. Pour l'heure, aucune information n'a filtré quant au nom du technicien qui devra assurer la succession du Français pour le restant de la saison. La logique voudrait que la direction penche pour une solution interne étant donné que l'on imagine mal les dirigeants entrer en négociations marathoniennes avec un nouvel entraîneur en cette fin de saison.

Dans tous les cas, une décision devrait être prise au courant de cette semaine. Nous y reviendrons.

Amar B.