MCA 3 - USMA 2 : Les mouloudéens plus offensifs

Cette rencontre s'est jouée devant un public peu nombreux par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Le derby algérois n'a pas connu l'engouement habituel. Les 22 acteurs sur le terrain ont tenté, malgré tout, de faire le spectacle.

Les mouloudéens, qui viennent de changer leur coach, puisque Amrouche a été remplacé par Mekgaazni, se sont montrés plus entreprenants en comparaison avec les usmistes. Par moments, cependant, les rouge et noir ont bénéficié de quelques bonnes occasions, mais Ibara n'était point inspiré ce jour-là. Les mouloudéens plus offensifs ont été plus présents en ayant trois corners durant le premier half. A la 38e minute de jeu, le latéral-gauche, Lamara,, absolument seul, cadre bien Zemmamouche, mais ne put le tromper. Il avait évité un but tout fait. Ce n'était que partie remise étant donné que trois minutes plus tard, bien servi en pleine surface de réparation, Benaldjia ouvre la marque en battant Zemmamouche 41’. C'était mérité et les vert et rouge ont bien joué. En seconde mi-temps, et à peine cinq minutes de jeu, suite à une action sur le côté gauche, Zouari remet les pendules à l’heure (50'). Tout était remis en cause. Toutefois, les mouloudéens n'ont pas accusé pour autant le coup, puisque sur une action rapide, l'inévitable Bendebka, de la tête, avait ajouté le deuxième but (56'). Le match s'est emballé avec du beau jeu, mais... Sur coup franc, Benyahia égalise. Chaal n'a rien fait pour l'arrêter. Puis quelques minutes plus tard, après une faute de Bekguit sur Benaldjia, Abid Charef, l’arbitre de cette rencontre, sifflera sans hésiter un penalty transformé par Lamara, redonnant ainsi l’avantage à son équipe à la 89e minute de jeu. Une victoire salutaire qui remet le MCA en selle. La venue de Mekhazni à la barre technique va leur faire beaucoup de bien dans les matches restants.

Hamid G.