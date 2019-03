Journée nationale des handicapés

BOUIRA

Des motocycles et fauteuils roulants

Des motocycles et fauteuils roulants ont été distribués jeudi par les services de la wilaya de Bouira au profit des personnes aux besoins spécifiques, et ce, lors d’une cérémonie présidée par les autorités locales au niveau du centre d’aide par le travail (CAT). Au cours de cette cérémonie, le wali Mustapha Limani a remis une dizaine de motocycles au profit de jeunes handicapés dans le cadre des actions de la direction locale de la Solidarité, en plus de «sept fauteuils roulants attribués à d’autres personnes aux besoins spécifiques à l’occasion de la célébration de leur journée nationale». Des cadeaux et des attestations d’encouragement ont été également remis à certains jeunes handicapés intégrés dans le centre d’aide par le travail de la ville de Bouira, a indiqué le chargé de la communication de la wilaya, Latrache Ladjel.

Ouargla

Consacrer l’égalité des chances

Une opération d’attribution de terres agricoles au profit de personnes aux besoins spécifiques (plus de 18 ans) sera entreprise prochainement dans le cadre des efforts de promotion des conditions d’insertion sociale de cette frange de la société, a-t-on appris jeudi des responsables de la wilaya. Retenue dans le cadre de la consécration de l’égalité des chances, cette opération, permettant à cette frange de s’impliquer dans les activités agricoles et initiée en coordination avec la direction des services agricoles (DSA), porte sur l’octroi également d’un soutien financier aux bénéficiaires de terres agricoles, a expliqué le wali d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, lors de la cérémonie d’installation du bureau de coordination des travailleurs aux besoins spécifiques de la wilaya, coïncidant avec la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques (14 mars). Le même responsable a fait état, par ailleurs, de l’ouverture par l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP), établie à Hassi-Messaoud, de plus de dix postes de travail, dans le cadre de la promotion de l’insertion socioprofessionnelle des handicapés. Le bureau de coordination nouvellement installé assumera, entre autres missions, la transmission des préoccupations de cette frange de travailleurs, leur aide à la formation et leur accompagnement dans le but d’améliorer leurs conditions sociales, en plus du recensement de cette catégorie de travailleurs, notamment ceux exerçant au niveau des entreprises, leur ouvrant la voie à l’exercice d’activités syndicales, a indiqué le coordinateur local des travailleurs aux besoins spécifiques de Hassi-Messaoud, Boualem Daoui. Placée sous le signe de «l’insertion des handicapés est le devoir de tous», la célébration de cette journée a donné lieu à la remise de cadeaux symboliques, d’appareillages et accessoires pour handicapés et d’aides financières au profit des associations locales (13 associations) activant dans le domaine de la solidarité et de l’aide à l’insertion sociale des handicapés. Selon les responsables du secteur, les établissements sociopédagogiques implantés à travers la wilaya d’Ouargla ont accueilli, au titre de la saison 2018/2019, pas moins de 270 déficients mentaux, 65 autistes et 39 sourds-muets. La même saison a été marquée par l’organisation d’opérations de pose d’implants cochléaires au profit de 200 enfants, l’inscription d’autres d’une légère déficience mentale aux cours d’enseignement ouverts au niveau d’établissements scolaires à Touggourt et Hassi-Messaoud. Les données de la direction de l’Action sociale font état de 13.073 personnes aux besoins spécifiques, de diverses infirmités, dont 3.185 handicapés à 100% bénéficiant du soutien social de l’Etat et 2.473 bénéficiant de l’allocation forfaitaire de solidarité.