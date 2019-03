Journée nationale des handicapés

Des aides pédagogiques

Plus de 2.400 non-voyants ont bénéficié d’aides dans les domaines social, pédagogique, médical, professionnel et de formation, octroyées par l'Union de aveugles de la wilaya d’Oran, a-t-on appris jeudi dernier de son président. L'activité intense de cette union dans les deux dernières années a été couronnée par l'attrait de 365 adhérents en 2017 et de 364 autres en 2018 et un meilleur rapprochement de cette catégorie vulnérable de la société, a indiqué Mohamed Lahouali. Ainsi, des cannes blanches ont été remises à 362 aveugles, de même que des appareils sonores, 11 lunettes médicales et 317 fournitures pédagogiques dont des enregistreurs et des tablettes en braille pour étudiants non-voyants, des Corans électroniques et des trousseaux scolaires avec fournitures pour élèves. En outre, des consultations médicales, des médicaments ont été fournis à cette couche de la société, de même des aides pour lui permettre de rembourser les frais de soins, d'électricité, de loyer, de transport, de réfection et d'aménagement de maisons, nonobstant la distribution de produits alimentaires et de vêtements lors des fêtes religieuses et les aides à de jeunes non-voyants pour fonder un foyer, a-t-on signalé. En matière d’insertion professionnelle, l'Union de wilaya des aveugles joue un rôle important avec l’emploi de 24 jeunes au titre de l’Agence nationale de l’emploi, la formation de 32 autres aux techniques de recherche d’un emploi, d’entretien et de rédaction de CV. En outre, elle a contribué à l'ouverture de classes d’alphabétisation au profit d'une trentaine de non-voyants, assure des cours de soutien à des jeunes aveugles et à 9 autres inscrits au Centre national d’enseignement à distance, a ouvert une école coranique pour 14 jeunes et prend en charge des enfants handicapés moteurs et mentaux.

A cela, s'ajoute l’ouverture de classes de formation professionnelle en téléphonie en collaboration avec la direction de la formation et de l'enseignement professionnels d’Oran au profit de 17 personnes aveugles et la mise à niveau de 30 jeunes en matière de fabrication de couvertures et de vannerie dans le cadre du projet de création d’un atelier de fabrication de brosse et de produits