établissement hospitalo-universitaire d’Oran : Améliorer les soins

Un an après le lancement du premier chantier d'évaluation de l'établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre, confié à l'Université de Hydeburg, dans le cadre de la politique de réformes hospitalière, les premières conclusions et recommandations viennent d'être révélées dans un rapport transmis récemment aux parties concernées. En effet et selon le même document, ce travail a pour objectif ; l'élaboration d'un plan visant « à améliorer la qualité de la sécurité des patients, d'établir un système de gestion conforme aux normes internationales et de mener une étude systématique d'évaluation de la santé afin d'améliorer les indicateurs de gouvernance en santé publique». Cette démarche qui permettra, a-t-on indiqué, d'analyser et d'évaluer la qualité des soins de santé, s'inscrit dans le cadre de collaboration et de coopération dans les domaines de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des soins de santé entre l'institut AQUA pour l'amélioration de la qualité et Evaplan au centre hospitalier universitaire de heidelberg. Ce projet de collaboration vise à comparer les résultats du même hôpital au fil du temps et ainsi de suivre les développements et mesurer de manière directe et fiable les améliorations dans différents domaines dont la qualité et de la sécurité des services de santé dispensés par l'établissement, la formation des personnels de santé (médicaux, paramédicaux et technico-administratifs), la recherche en santé et du management hospitalier ainsi que l'initiation aux mécanismes de certification des services de santé, dans une optique de démarche future pour l'accréditation, souligne le rapport. A ce propos, il a été précisé que l'élaboration d'un plan de qualité et de sécurité des patients nécessite la mise en œuvre d'un protocole à long terme basé sur des formations par des experts et le suivi à distance en posant des questions sur la gestion des services et l'application des instructions et de recommandations via la distribution de formulaires aux patients, au personnel médical et paramédical. Et pour ce faire «une équipe de compétences polyvalentes a été mise en place pour assurer la bonne marche de ce projet, procéder à l'analyse des résultats, s'assurer du suivi des recommandations, et veillera, par la suite, à refaire une ou des études de contrôle qui auront comme objectif de valider l'amélioration» a-t-on appris. L'on ajoute, à ce propos, que cette même équipe chargée de suivi de ce projet a bénéficié de plusieurs formations encadrées par des représentant du consortium aqua-evaplan qui lui ont permis de comprendre les objectifs, de s'approprier les méthodes, de les expérimenter en élaborant leurs plans d'amélioration qui englobe plusieurs aspects a l'instar de l'hygiène hospitalière, la gestion des déchets, la sécurité des patients, la gestion de l'information et la satisfaction des patients et gestion des plaintes, et aussi procéder à la mise en œuvre des mesures adéquates pour renforcer la qualité des prestations et la sécurité du patient. L'on croit savoir, par ailleurs, que le directeur général de l'EHU d'Oran, le Pr Mansouri a désigné deux référents de qualité pour une formation à distance qui s'est déroulée le mois de novembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Heidelberg de 8 modules avec une durée de 6 mois, et ce, dans le cadre de l'amélioration de la qualité avec une plate-forme de discussion entre les référents de qualité. Le même responsable, a également établi une fiche d'évaluation des services de l'hôpital avec une notation sous forme d'une fiche comporte un nombre de points parmi lesquels ; la tenue règlementaire du personnel, l'utilisation du dossier électronique du personnel médical et paramédical, l'hygiène des espaces communs, l'hygiène des chambres, la tenue des registres (passation de consigne, traitement, etc), sécurité dans les soins et mise en place de registre d'incidents critiques.

Amel Saher