300 projets dans l’aquaculture : Les investisseurs intéressés

Pour développer la culture de toutes sortes de poisson en Algérie, les pouvoirs publics ont mobilisé de gros moyens matériels, notamment la ressource humaine qualifiée. Les deux dernières années, la direction générale de la pêche, relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a approuvé pas moins de 300 projets d'investissement dans le domaine de l'aquaculture marine et continentale.

Les projets d’investissement qui au total étaient au nombre de 491 ont été traités et étudiés par le Centre national de la recherche et de développement de la pêche et l'aquaculture (CNRDPA), a précisé M. Taha Hamouche, directeur général de la Pêche au cours d'un atelier technique sur le développement de la conchyliculture en Algérie, organisé jeudi dernier, en son siège à Ain-Benian (Alger).

Il expliquera à l’occasion que le coût global de ces investissements tourne autour des 200 millions de dinars avant de préciser que les jeunes investisseurs ont déjà identifié les sites sur lesquels seront réalisés leur projet d’aquaculture, ils ont même effectué les commandes du matériel nécessaire pour mettre en marche leur projet. En termes de chiffres, le conférencier indiquera que durant le premier semestre de l’année en cours un total de 22 projets en aquaculture, seront réalisés alors que 70 projets dans le domaine de l'aquaculture sont en cours d'exploitation, et un nombre similaire sera prochainement lancé pour augmenter le développement de la culture de l’aquaculture. Des chiffres qui démontrent le pas énorme réalisé par l’Algérie en matière d’aquaculture, selon M. Hamouche, jusqu’à 2016 l’Algérie ne comptait que 22 projets, sans plus, alors qu’en six mois 22 projets ont été réalisés, un chiffre qui sera revue à la hausse très prochainement. Il dira que le secteur intéresse de plus en plus les investisseurs vu les opportunités prometteuses qui existent : la largeur de la mer, l'importance du marché, les prix rémunérateurs pour les investisseurs et la maîtrise sanitaire de la production.

Il rappellera cependant que la production de poisson qui a atteint 120.000 tonnes en 2018, sera doublée à moyen terme avec la stratégie de développement de l’aquaculture adoptée par le ministère de l’Agriculture, selon lui, l’augmentation de la production n’est pas l’unique objectif mais l’amélioration de l'approvisionnement du marché national en produits aquacole diversifiés de meilleure qualité et plus accessibles aux consommateurs est un but qu’il faut atteindre. Au chapitre de l'élevage des coquillages, huîtres, moules, palourdes plus précisément la conchylicole, celle-ci est considérée comme l'une des filières prioritaires et le plan «Aquapêche» ambitionne à augmenter la production dans cette filière à 3.400 tonnes à moyen terme.

Il est utile de souligner que sur 53 dossiers d'investissement en conchyliculture déposés, 33 concessions ont été octroyées dont 20 sont en phase d'exploitation et 6 en cours de démarrage.

La sous-directrice chargée du développement de l'aquaculture à la direction générale de la Pêche, Samia Mohamed Bokretaoui, a considéré que la conchylicole était «une activité productive présentant des potentialités avérées, sans aucun impact négatif sur l'environnement (les moules se nourrissent du milieu naturel) avec un coût d'investissement moyen».

«La conchyliculture est en voie de devenir une composante à part entière du paysage du littoral, elle évolue à un rythme soutenu», a-t-elle noté. Pour la sous-directrice, une mission d'appui technique au développement de la conchyliculture a été réalisée durant la période 2017 à 2018. «Cette mission qui vise à renforcer les capacités algériennes en matière d'accompagnement des opérateurs privés dans les filières conchylicoles, s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la diversification de l'économie DIVECO 2, financé par l'Union européenne», a-t-elle expliquée.

Pour rappel, 65 grands projets d’investissement dans l’activité de production de poisson sont entrés en activité en 2018 d’une capacité de production de ces nouveaux projets atteint 35.000 tonnes/an alors que la production nationale de poisson varie actuellement entre 110.000 et 120.000 tonnes/an.

Il utile de noter également que 2.000 bassins d’irrigation agricoles ont été ensemencés l’année passée outre la formation de 2.200 agriculteurs à l’aquaculture.

Mohamed Mendaci