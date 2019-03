Registre de commerce électronique : Plus de 48% des commerçants l’ont obtenu à Ouargla

Plus de 48% des commerçants immatriculés à la direction du commerce (DC) de la wilaya d’Ouargla ont obtenu leur registre du commerce électronique (RCE), depuis le lancement de cette opération, l’année dernière, a-t-on appris jeudi à la direction précitée. Ce taux d’adhésion des commerçants à ce type de prestation électronique devra connaître une hausse, d’ici la fin de l’opération fixée au 11 avril prochain, a indiqué le directeur du commerce, Layachi Amroune, en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur, placée cette année sous le signe de «Produits connectés de confiance».

L’opération d’inscription au registre du commerce électronique a connu, à son début à Ouargla, une adhésion timide des commerçants, dont le nombre est estimés dans la wilaya à près de 40.000, avant de connaître, depuis janvier dernier, un afflux de ces derniers au niveau des services spécialisés à l’antenne locale du registre du commerce, selon le même responsable.

L’extrait du registre du commerce délivré sous format électronique, fixé par un décret exécutif No 18-112, inséré d’un code électronique, symbole graphique comportant des données et des informations cryptées se rapportant au commerçant, permet la facilitation et l’assouplissement des procédures administratives, ainsi que l’assainissement du registre du commerce des pratiques illicites et frauduleuses, a expliqué le DC de la wilaya d’Ouargla. Selon le même responsable, l’immatriculation au RCE permet d’obtenir des données actualisées sur la situation du commerçant, physique ou morale, la facilitation et la modernisation du contrôle des activités commerciales, en plus de permettre aux agents de contrôle de définir l’identité du titulaire du RC et des véritables activités exercées.

M. Amroune a averti, dans ce cadre, que tout registre du commerce non électronique sera annulé après la date butoir, le 11 avril prochain, et toute activité commerciale sans RCE sera passible de mesures réglementaires. Par souci de permettre aux retardataires de se rapprocher des services compétents du RCE, une caravane de sensibilisation a été lancée, pour mettre en relief l’importance de cet extrait électronique et son rôle dans la protection aussi bien des commerçants et opérateurs économiques que du consommateur. Menée avec le concours des acteurs du secteur, la direction du commerce, la Chambre de commerce et d’industrie «Oasis» et l’antenne locale du registre du commerce, cette opération de sensibilisation a ciblé plus de 25.000 commerçants à travers la wilaya d’Ouargla. La célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur a été marquée par l’organisation, à la maison de la Culture Moufdi-Zakaria, à Ouargla, d’une exposition, avec la participation de plusieurs secteurs et entreprises économiques.

La présentation de communications sur «Le droit du consommateur à l’utilisation des technologies de la communication», «Les technologies d’information et de communication entre prestations diverses et dangers» et «Les produits sécurisés via l’internet» figurent aussi au programme de cette journée.