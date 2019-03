étiquetage des denrées alimentaires : Obligatoire à partir de Mai prochain

Les denrées alimentaires présentées à la vente doivent proposer un étiquetage clair et précis, afin d’informer au mieux le consommateur sur leurs composantes. Malheureusement, ce ne sont pas tous les produits présentés en étalages qui sont étiquetés d’une façon correcte.

En effet, une décision interministérielle qui oblige l’étiquetage sur tous le produits vient d’être prise, et elle sera appliquée à partir du mois de mai 2019, révèle le ministre du Commerce, Saïd Djellab, dans un message lu en son nom par un représentant du ministère, lors d’une rencontre sur le thème «Des produits connectés de confiance», organisée, jeudi au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger), à l’occasion de la Journée internationale du consommateur.

L’étiquetage nutritionnel doit donc comprendre la déclaration des éléments nutritifs et les informations nutritionnelles supplémentaires. Aussi, toute substance normalement consommée comme constituant d'une denrée alimentaire fournissant de l'énergie ou nécessaire à la croissance et au développement d'un individu et à la préservation de sa santé ou dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques. «Cet étiquetage détaillé permettra aux consommateurs de faire leur choix en fonction des informations données», a-t-il expliqué.

Il faut dire que ces mentions obligatoires doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n°13-378 du 09 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur. C'est-à-dire, les mentions d’étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langues nationales et, à titre complémentaire, dans une autre langue.

Par ailleurs, et en ce qui concerne le thème de la rencontre, Saïd Djellab a fait savoir que pour développer le e-commerce en Algérie, un système législatif et réglementaire qui prend en compte le développement numérique et la lutte contre la fraude a été mis en place, rappelant à cet effet l’adoption de la loi du e-commerce et l’établissement du registre du commerce électronique. «Notre département a pris un certain nombre de mesures en faveur des consommateurs, notamment l’amendement de la loi relative aux droits de ces derniers, définissant notamment les règles et les conditions de l’après-vente», a-t-il indiqué.

Les sites de e-commerce : l’APOCE appelle à la vigilance

De son côté, le président de l'Organisation algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a déclaré que celle-ci a reçu des centaines de requêtes des citoyens qui ont été arnaqués par des transactions commerciale à travers le net, et fait état de certaines pratiques commerciales à travers le net qui ne peuvent pas être qualifiées de transactions commerciales électroniques. «Plusieurs pages et sites électroniques gérés par des gens qui n’ont aucune garantie (registre du commerce) ne peuvent avoir qu’un impact négatif sur la volonté du consommateur d’adhérer à ce genre de pratique commerciale», a noté Mustapha Zebdi, qui a lancé un appel à la vigilance, lors de l'achat de produits sur les sites de e-commerce, car, selon lui, les produits achetés peuvent comporter des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Pour étayer ses propos, le président de l’APOCE a indiqué qu’il existe des consommateurs victimes de l’arnaque virtuelle, et affirmé que certains sites proposent des produits fictifs à la vente. «Il s’avère souvent que ces derniers sont loin d’être conforme à la demande. Les produits ne ressemblent pas à ceux exposés», a-t-il fait savoir.

En réponse à ces appréhensions, Sihem Lakroute, cadre au niveau du ministère du Commerce, a révélé que pas moins de 53 opérateurs dans le e-commerce se sont conformés à la loi, et appelé, toutefois, les opérateurs spécialisés dans la vente en ligne à se conformer à la loi et à s’inscrire au registre du commerce. «Nous allons également mettre à la disposition des opérateurs et des institutions un fichier e-fournisseurs pour faciliter et booster les échanges commerciaux», a-t-elle informé.

Sarah A. Benali Cherif