Marches à travers le pays : Une forte mobilisation

Encore un vendredi où des centaines de milliers de personnes ont investi la rue dès la fin de la prière pour exprimer librement et surtout pacifiquement et dans une ambiance festive le rejet des dernières décisions et au changement immédiat du système en place.

Drapés pour un grand nombre d’entre eux de l’emblème national, comme, du reste, lors des manifestations précédentes, les manifestants, encore plus nombreux comparativement aux trois derniers vendredis, ont formé d’incroyables marées humaines et clamé haut et fort leurs aspirations en scandant des slogans actualisés suite au développement qu’a connu la scène politique au cette semaine. Comme lors des précédentes manifestations, ce quatrième vendredi de mobilisation a été marqué par une forte présence des familles, notamment des femmes et des enfants, bien encadrés cependant par les forces de l’ordre qui ont su gérer le flux important des citoyens. Alger n’a pas dérogé à la règle, connaissant même les plus imposantes marches et rassemblements. « Nous sommes pacifiques. Nous voulons juste que nos enfants vivent dignement », affirme une mère, accompagnée en la circonstance de sa fille de 8 ans. Les principales artères du centre-ville vers lesquelles convergent les manifestants étaient bondées de monde. Que ce soit à la rue Didouche Mourad, à la rue Hassiba Ben Bouali, à la place Audin, au boulevard Amirouche, à la Grande-poste ou encore la place du 1er Mai, les foules étaient impressionnantes. A telle enseigne que même les ruelles étaient saturées et ne pouvaient accueillir davantage de personnes. « Faute d’espace, on ne marche plus. On se rassemble et on chante », nous dit un jeune étudiant . Par cette grande démonstration populaire qui s’est déroulée dans le calme, le peuple algérien a confirmé encore une fois que le civisme et la citoyenneté sont pour lui loin d’être de vain mot. Outre en effet le caractère pacifique de ces manifestations, l’on a vu des scènes de solidarité et de générosité qui ne pouvaient passer inaperçues. A l’image de ces groupes de jeunes secouristes qui s’attelaient à organiser les foules en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables telles les femmes, les personnes âgées et les enfants. D’autres bénévoles se sont fait remarquer par une énergie débordante en procédant avant même la fin des manifestations au nettoyage des lieux par le ramassage des bouteilles et autres déchets.

De leur côté, les riverains ont tenu à marquer de leur empreinte e distribuant de l’eau, des dattes et même du couscous. En somme, un autre vendredi de mobilisation qui s’est achevé dans le calme, excepté quelques petits heurts, sans incidences majeures, déplorés à Telemly où les forces antiémeutes ont été contraintes de faire usage de bombes lacrymogènes pour empêcher des manifestants de marcher vers la présidence de la République.

SAM