Conférence de presse conjointe du Premier ministre et du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères

Dans sa première conférence de presse, depuis sa nomination lundi dernier, le Premier ministre a été catégorique, en affirmant

que «les revendications de la jeunesse» seront «la ligne directrice du gouvernement». «Nous avons entendu le message de la jeunesse, leurs revendications seront la ligne directrice du gouvernement», a en effet affirmé le Premier ministre, Noureddine Bedoui, soulignant la nécessité de «faire preuve de sérénité et d’œuvrer dans le calme», dans un contexte «sensible». Il a annoncé, à ce propos,

qu'un gouvernement de «technocrates» sera formé la semaine prochaine, au sein duquel toutes les forces nationales,

notamment les jeunes, seront représentées.

«Nous sommes en période de concertation et le prochain exécutif sera composé de technocrates, représentatif des forces et compétences nationales, à même de contribuer à gérer la période de transition qui ne devrait pas dépasser une année pour répondre aux aspirations du citoyen algérien», a déclaré M. Bedoui, lors de cette conférence de presse animée conjointement avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra et qui s’est déroulée au Centre international des Conférences, Abdelatif Rahal.

Devant un important parterre de journalistes, M. Bedoui a précisé que le travail du prochain gouvernement consistera «à mettre tous les moyens pour permettre le bon fonctionnement des différents services et institutions du pays», précisant par là, que le gouvernement, «qui sera ouvert à tous les courants politiques», s'attèlera dès son installation à «préparer la Conférence nationale indépendante et inclusive de consensus à laquelle avait appelé le président de la République».

En bon communicateur, le nouveau Premier ministre a répondu sans détours à l’avalanche de questions qui lui a été posée par les représentants de nombreux médias, insistant sur le fait que le gouvernement technocrate, «qui sera nommé dans les tous prochains jours», entamera dès sa mise en place les préparatifs de la conférence nationale inclusive. «Le nouvel exécutif nouera le dialogue avec toutes les composantes de la société «sans exclusion» pour concrétiser «toutes les aspirations» du peuple algérien», a-t-il assuré.

Une fois nommé, explique le Premier ministre, «le gouvernement commencera sans délai la préparation de la conférence nationale inclusive, dont l'organisation a été annoncée par le président de la République», précisant que ses modalités seront «définies en tenant compte des avis et des propositions de tous afin d'établir les priorités».

Pour atteindre cet objectif, Noureddine Bedoui assurera que le gouvernement œuvrera à instaurer un climat de «confiance» et de «sérénité», appelant l'opposition politique et tous les partenaires au dialogue et à placer les intérêts de l'Algérie au-dessus de toute autre considération. «Nous lançons un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, au dialogue et à nous écouter les uns les autres afin de pouvoir dépasser la conjoncture difficile que traverse notre pays», a souligné M. Bedoui, estimant que «les défis sont tels, qu'aucune partie ne peut prétendre les relever seule».

Les portes du dialogue, ouvertes à toutes les composantes de la société

A cet effet, M. Bedoui a fait part de son engagement à travailler «avec abnégation» pour être à la «hauteur des attentes exprimées par les citoyens», ajoutant que les portes du dialogue seront ouvertes à toutes les composantes dans la société pour «s'écouter et se concerter mutuellement et travailler ensemble, loin de toutes les sensibilités».

Soulignant que l'Algérie vit un «moment historique» marqué par une dynamique politique «particulière, pacifique et civique», M. Bedoui s'est dit «confiant» quant à la participation de toutes les tendances politiques et les forces vives du pays à la prochaine conférence inclusive en vue œuvrer ensemble à la concrétisation des aspirations du peuple algérien. Il a relevé, à ce propos, que cette dynamique a «impressionné le monde de par son caractère pacifique, qui illustre le civisme et la maturité du peuple algérien» et à laquelle le Président de la République a répondu «immédiatement» en appelant à la «nécessité de travailler ensemble, de manière sérieuse et honnête, et unir les efforts des enfants de ce pays pour répondre aux préoccupations du peuple».

Face à la conjoncture actuelle, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve de sagesse et de lucidité afin de préserver la confiance entre les Algériens et faire face à ceux qui veulent «semer le doute».

Il a rappelé que l'Algérie est «au-dessus de tout», appelant plus particulièrement les jeunes Algériens à rester fidèles au message des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie.

M. Bedoui a invité, par la même occasion, les citoyens à se serrer les rangs pour faire de l'Algérie un pays «fort et stable» et aller de l'avant vers «un avenir meilleur consacrant l'Etat de droit».

L’Algérie est « au-dessus de tous »

Le Premier ministre, qui a souligné que l'Algérie est «au-dessus de tous», a appelé l'opposition et tous les autres partenaires au sein de la société, à la concertation et au dialogue afin de permettre au pays de surmonter cette conjoncture difficile.

«Nous lançons un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, au dialogue et à nous écouter les uns les autres afin de pouvoir dépasser la conjoncture difficile que traverse notre pays», a encore indiqué M. Bedoui

Il a ajouté que «le principe du dialogue et de la concertation entre les différentes parties est à même de nous permettre de dépasser cette conjoncture difficile», rappelant que les Algériens «ont de tout temps consacré le principe de l'échange et du dialogue».

Réaffirmant encore une fois que l'Algérie demeure «au-dessus de tous», M. Bedoui a indiqué que «les défis à relever dans l'immédiat sont plus grands et plus importants, contrairement à ce que prétendent certaines parties qui font croire qu'elles peuvent à elles seules relever ces défis».

D'autre part, le Premier ministre a affirmé que la Conférence nationale inclusive à laquelle a appelé le Président de la République dans son dernier message, sera, à travers sa composante et ses attributions, «une force de proposition et de décision» devant permettre à l'Algérie de sortir de cette situation.

Les institutions constitutionnelles

continueront à travailler jusqu’à

l’élection de futur Président

Le Premier ministre a indiqué que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «a immédiatement répondu aux revendications du peuple», relevant que cette interaction est illustrée dans son message à la Nation du 11 mars dans lequel il a annoncé le report de l'élection présidentielle du 18 avril 2019 et sa décision de ne pas briguer un 5e mandat à la magistrature suprême.

Le Chef de l'Etat a également annoncé la tenue d'une élection présidentielle dans le prolongement de la conférence nationale inclusive et indépendante.

Concernant la création du poste de vice-Premier ministre, M. Bedoui a indiqué qu'il n'avait aucun problème avec cela et que les membres du prochain gouvernement travailleront «en harmonie pour relever les défis de cette période sensible que vit le pays et répondre aux attentes du peuple algérien exprimées lors des dernières manifestations».

A une question sur la dissolution du Parlement, le vice-Premier ministre, Ramtane Lamamra, a exclu cette éventualité, assurant que «toutes les institutions constitutionnelles continueront à travailler jusqu'à l'élection du futur président de la République, partant du principe de la permanence de l'Etat».

Il a souligné «la nécessité de fournir davantage d'efforts et de persévérance pour convaincre nos frères (dans l'opposition) de l'importance de dialoguer et coopérer». «L'Algérie nous interpelle tous pour serrer les rangs et élaborer une vision d'avenir», a-t-il fait valoir. Sur le contenu du dernier message du Président de la République, il a observé que les mesures annoncées son un tout «indivisible», les sept axes y figurant étant «interdépendants».

Rejet « catégorique »

de toute ingérence étrangère, rappelle M. Ramtane Lamamra

M. Lamamra qui a plaidé pour «davantage d'efforts et de persévérance» pour convaincre l'opposition quant à l'importance du dialogue, a souligné que l'Algérie «nous interpelle tous» pour resserrer les rangs et élaborer une vision «prospective commune» en vue de construire ensemble l'avenir auquel aspire le peuple algérien.

Il a réitéré à la même occasion, le refus catégorique de l'Algérie de toute ingérence étrangère dans ses affaires internes.

Il a précisé à ce propos, «de par son histoire et ses convictions, l'Algérie avec toutes ses franges sociales et ses différentes obédiences politiques, refuse par principe toute ingérence étrangère dans ses affaires internes», relevant, dans ce cadre, que «l'intérêt porté à ce qui se passe en Algérie est «compréhensif», mais elle refuse catégoriquement toute ingérence dans ses affaires internes».

Les articles parus dans la presse et les déclarations de responsables d'autres pays «sont devenus courants dans notre monde actuel. Même l'Algérie a recours à cela. Cependant, l'intérêt doit être porté sur la base des relations d'amitié qui nous lient avec tout autre Etat dans le monde, un intérêt qui doit être naturellement réciproque et mutuel», a estimé le vice-Premier ministre.

Dans le même sillage, il a appelé tout un chacun à faire preuve de vigilance, affirmant que «l'Etat recèle une grande expérience en matière de maintien des plus hauts niveaux de vigilance pour défendre la décision libre et indépendante du peuple algérien».

«L'Algérie est un grand pays influent qui a un rôle leader sur la scène internationale et tissé des partenariats avec de nombreux pays», a-t-il soutenu, rappelant que tous les pays «souhaitent que l'Algérie continue à jouer son rôle sur les scènes nationale et internationale.

Salima Ettouahria