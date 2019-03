NOUVELLES DE BÉCHAR

ÉCOLEs DE LANGUES… OU ÉCOLEs PRIVÉEs ?

Depuis quelque temps, ces structures d’enseignement, dont le statut demeure pourtant très peu clair pour la plupart des parents qui y envoient leurs progénitures, poussent à une vitesse incroyable et semblent être devenues une tendance pour la plupart des élèves, dont les intentions «pédagogiques» varient bien entendu. En effet, tous ces abonnés, pour la plupart scolarisés (car bien d’adultes fréquentent également ces écoles), y viennent pour des raisons différentes. Les premiers envisagent d’améliorer considérablement leurs moyennes, déjà bonnes, mais insuffisantes pour prétendre, après le bac, poursuivre des études de médecine, de pharmacie et bien d’autres débouchés qui exigent une moyenne de 16/20 et plus. La seconde catégorie aspire à une amélioration de ses résultats scolaires et enfin, il y a ceux qui s’inscrivent dans ces écoles, poussés par leurs parents, qui jugent le rendement de leurs enfants bien en-deçà de leurs attentes ou encore tout simplement, ceux qui y viennent, parce que c’est la tendance. Ces établissements sont en fait devenus une véritable source de revenus pour leurs propriétaires, souvent issus du secteur de l’éducation certes, mais devenus par la force des choses, des pourvoyeurs de prestations pédagogiques et dont les résultats restent à désirer. Ces écoles dites « privées » alors que le statut qui leur a été conféré au départ par la Direction de la Formation Professionnelle stipulait « école de formation », se sont vite transformées en écoles de langues puis en établissements où l’on dispense absolument TOUT. Vous y trouverez, moyennant des tarifs variés, des cours de langue, un enseignement de matières spécifiques (arabe, français, physique, etc.), des cours particuliers à la carte, sous différentes formules : en groupe, mini-groupe, individuel… parallèlement à des prestations plus précises telles l’élaboration ou la correction de mémoires…

Vous pouvez également avoir accès aux cours de préparation des examens de niveaux (TCF, DELF et DALF) et même des cours accélérés en gestion humaine, administration, etc. Mais ces écoles disposent-elles effectivement d’un encadrement apte à satisfaire la demande des prétendants à ce genre de formation ? Il est vrai qu’une partie des enseignants est issue du personnel retraité de l’éducation, nécessitant toutefois une réactualisation des pratiques, compte tenu de tous les réaménagements entrepris dans les programmes depuis ces trois dernières années, alors que pour les autres, ce sont des enseignants, toujours en exercice (rémunérés à l’heure) et disponibles le week-end et le mardi après midi. C’est à se demander où ces enseignants puisent cette énergie, lorsque l’on sait qu’ils ne disposent ainsi d’aucune demi-journée de répit. Leur rendement est-il bien plus concluant dans les établissements publics dans lesquels ils exercent ou dans ces « écoles » qui leur proposent des appointements un peu plus alléchants ? D’autant plus que personne n’est censé leur demander des comptes et comme le dit si bien l’adage : pourvu que ça dure…