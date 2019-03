CET : Lancement de trois projets à Blida

Les chantiers de trois projets de Centres d’enfouissement technique des déchets (CET) seront «bientôt» lancés dans la wilaya de Blida à l’initiative de la direction locale de l’environnement, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces nouveaux projets environnementaux, tant revendiqués par les citoyens, profiteront aux communes de Soumâa et Meftah, pour la couverture des besoins de la partie est de la wilaya, outre Oued Djer, à l’ouest de Blida, a-t-on ajouté de même source, signalant que leur réalisation se fera en conformité avec les normes modernes en la matière, afin d’éviter leur saturation en un court laps de temps ne dépassant pas les cinq années. Le secteur de l'environnement dans la wilaya de Blida avait été renforcé, fin 2018, par une nouvelle décharge à Ain Romana, dont la «contribution est certaine» dans l’atténuation de la tension enregistrée sur les autres décharges, notamment au vue de la création de nouveaux ensembles urbains, synonymes d’une hausse du volume des déchets générés dans la wilaya, a-t-on indiqué. Les services de la wilaya ont fait part d’un renforcement programmé de l’EPIC «Mitidja Nadhafa», avec du nouveau matériel pour améliorer ses prestations en matière d’hygiène. Il s'agit, en l’occurrence, de cinq camions pour l’enlèvement des déchets et d’un camion balayeur qui seront affectés à cette entreprise dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle feuille de route, qui sera «bientôt mise en œuvre au niveau des 25 communes de Blida», a-t-on souligné de même source. L’EPIC «Mitidja Nadhafa» a déjà bénéficié, durant le mois passé, au titre des mêmes efforts visant à garantir un environnement propre aux citoyens de la wilaya, de 16 bennes à ordures, d’une capacité unitaire de 10 et 7,5 tonnes, outre un camion à benne basculante, d’une capacité de 2,5 tonnes.