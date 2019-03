Recyclage du papier et du plastique à Djelfa : Convention-cadre entre 4 associations et organismes publics

Une convention-cadre a été signée, à Djelfa, entre quatre associations du domaine environnemental et des organismes publics, dans le cadre des efforts de valorisation des déchets en papier et en plastique, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Cet accord, premier du genre, dont l’encadrement a été assuré par le wali Toufik Dhif, a pour objectif de «promouvoir l’activité de valorisation des déchets en papier et plastique, grâce aux associations du domaine et en coordination avec des partenaires publics, représentés par l’Administration locale et l’entreprise d’enfouissement technique des déchets», a-t-on ajouté de même source. Selon Salah Chriet, directeur de l’Administration locale, la signature de cette convention-cadre s’inscrit au titre de la mise en application des instructions du wali, qui a recommandé l’implication des associations environnementales de la wilaya, dans la collecte et valorisation des déchets en papier et en plastique, en collaboration, a-t-il dit, avec l’entreprise d’enfouissement technique des déchets accueillant ce type de déchets recyclables. Le succès de cette opération pourrait constituer un prélude pour d’autres initiatives similaires visant l’implication d’autres jeunes et associations du domaine dans la valorisation des déchets, a-t-il estimé. Quant au directeur de l’entreprise d’enfouissement technique des déchets, Azouzi Lamine, il a souligné l’inscription de cet accord dans le cadre de l’encouragement et promotion de l’action des associations dédiées à la protection de l’environnement. Le responsable a loué cette initiative locale du chef de l’exécutif, susceptible, selon lui, outre son intérêt environnemental, «de constituer une source de revenus pour les associations, tout en aidant à l’ancrage d’une culture de tri sélectif des déchets», a-t-il souligné. Les représentants des associations signataires de cet accord-cadre n’ont pas manqué d’exprimer leur «engagement» à mettre toute leur expérience en œuvre pour la réussite de cette action.