Littérature : "L'effacement" de Samir Toumi traduit à l'Italien

Le roman "L'effacement" de l'écrivain Samir Toumi a été traduit à l'Italien par Daniela De Lorenzo sous le titre "Lo specchio vuoto" (le miroir vide) sorti aux éditions italiennes "Mesogea", a-t-on appris auprès de son éditeur algérien Barzakh. Publié en 2016 trois ans après "Alger, le cri", "L'effacement" est un roman sur l’effondrement psychique d`un homme écrasé par l’ombre de son père. A 44 ans, le personnage principal du roman, vivant dans une grande aisance, découvre, après la mort de son père, qu'il ne voit plus son reflet dans le miroir et comprend qu'il est atteint du "syndrome de l'effacement", un mal mythifiant la génération des "bâtisseurs de l’Algérie" au point d’étouffer la génération suivante. Le romancier Samir Toumi est annoncé, par son éditeur, pour animer des rencontres dans des librairies à Milan, Naples et Rome du 14 au 16 mars. Samir Toumi a reçu en 2017 le prix de l’Association France-Algérie pour ce roman.