Nouvelle exposition de Hamza Bounoua à Dubai

Le plasticien algérien Hamza Bounoua prévoit de dévoiler de nouvelles oeuvres à la faveur d'une exposition programmée le 20 mars à la galerie d'art Wadi Finan Art Gallery à Dubaï (Emirats Arabes Unis), a-t-on appris auprès de l'artiste. Ce nouveau projet intitulé "Situations, Project 01" allie la photographie à la peinture dans une exposition qui se poursuivra jusqu'au 23 mars. Hamza Bounoua, qui a déjà pris part à plusieurs manifestations internationales et expositions, est considéré comme un des plus célèbres plasticiens contemporains algériens, utilisant le signe et la calligraphie arabe dans des sémantiques abstraites. L’artiste peintre perçoit la calligraphie arabe sous un angle purement esthétique et spirituel, alliant dans ses œuvres authenticité et modernité. Hamza Bounoua s’est formé à l’Ecole supérieure des Beaux-arts d`Alger, puisant son inspiration dans le patrimoine islamique. Il a exposé dans de nombreux pays dont le Koweït, le Brésil, le Canada, la Jordanie, la Bosnie, la Chine, la France ou encore le Qatar. Il a également pris part, en 2007, à la manifestation "Alger : capitale de la culture arabe avec un exposition individuelle, et reçu plusieurs distinctions internationales dont le prix "Arts méditerranéens", obtenu en 2001 à Marseille, et le prix du "Congrès international des arts euro-algériens", remporté en Belgique la même année.