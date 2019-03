L’ENTREFILET : Mostaganem à travers les âges

La maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem abritera, aujourd’hui, la deuxième édition du séminaire national "Histoire de Mostaganem à travers les âges", a-t-on appris jeudi des organisateurs. Cette rencontre, organisée par l’association "Bataille Mazaghran" du patrimoine culturel et historique, enregistrera la participation de 35 universitaires et chercheurs des universités de Mostaganem, d’Oran, d’Alger, de Constantine, de Tiaret, de Mascara, de Djelfa, de Chlef, de Saida et de Béchar ainsi que ceux du Centre universitaire de Relizane et du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran. Ce séminaire vise à faire connaitre l’histoire de Mostaganem et mettre en exergue des sites historiques, culturels, cultuels et artistiques de cette région. Il sera procédé, lors de cette rencontre organisée en collaboration avec deux laboratoires de l’université d’Oran, le musée de wilaya du moudjahid, à l’évocation du combat politique et révolutionnaire de Mostaganem durant l’époque coloniale française ainsi que du mouvement artistique et associatif au début du siècle dernier au déclenchement de la guerre de Libération nationale (1900-1954). Les participants devront animer des conférences sur plusieurs thématiques relatives à l’histoire ancienne de Mostaganem, à sa préhistoire, au développement politique et civilisationnel de la région à l’ère des royaumes musulmans, les offensives des flottes espagnoles et françaises contre le littoral de Mostaganem, les réalisations civilisationnelles, scientifiques et urbanistiques durant l’époque ottomane (1517-1830). Ils débattront également lors des plénières et des différents ateliers de plusieurs thèmes historiques comme l’occupation française de la ville de Mostaganem, la résistance populaire, l’action politique durant la guerre de Libération nationale, le patrimoine matériel et immatériel de la région, entre autres. Les organisateurs de ce colloque, qui coïncide avec la célébration de la fête de la Victoire (19 mars), prévoient une soirée artistique avec des troupes de musique Châabi et Andalou.

R.C.