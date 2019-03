Prix Mohamed Khedda : Le sculpteur palestinien Zaki Salam lauréat

Le sculpteur palestinien, Zaki Salam, a remporté le prix "Mohamed Khedda" des arts plastiques dont la 4e édition a pris fin, mercredi dernier, à Mostaganem. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" en présence d’artistes peintres ayant pris part au concours ainsi que des invités d’honneur venus du Maroc, d’Egypte, d’Irak, de Palestine et de Syrie. Le deuxième prix a été attribué au peintre, Saïd Rahmani, de Tiaret alors que la troisième distinction est revenue à Tayeb Bakhti Benabbès, artiste de Tissemsilt. Le jury a décerné son prix au jeune artiste, Hassani Mohamed Amine, de la wilaya d’El Bayadh. Lors de cette soirée de clôture, la famille du défunt peintre, Mohamed Khedda (1930-1990) a été honorée ainsi que les peintres Abderrahmane Djâafer Kilani, Ataf Della, Zaki Salam et Mahdi Abdelhadi, un cadre du secteur de la culture. Le jury, présidé par le critique d’art irakien,

Abderrahmane Djâafar El Kilani, a préconisé, pour les prochaines éditions, la définition d’une thématique inspirée de l’approche artistique et philosophique du défunt Khedda et de sa production prolifique. Les membres du jury, composé notamment d’enseignants de l’école des beaux-arts et de peintres reconnus comme Redha Djamaï, Saïd Debladji, El Hachemi Ameur et Belhacène Cheikh, ont appelé à mettre en place un cadre pour donner une meilleure visibilité esthétique à l’événement. Ils ont également souligné la nécessité de s’ouvrir sur les nouveaux supports et de donner une attention particulière aux volets liés à l’organisation et à la médiatisation de l’événement. Ces derniers ont aussi préconisé une dimension internationale au prix afin de faire connaître les artistes algériens et faciliter les échanges et les contacts avec leurs confrères étrangers. Le prix "Mohamed Khedda" a été institué en 2014, dans le prolongement du colloque national sur les arts plastiques, tenu l’année d’avant à Mostaganem. Le prix a été décerné respectivement aux artistes Abdellah Benhaïmer (2014), Abdelaoui Mourad (2015) et Taleb Djamel (2016), rappelle-t-on.