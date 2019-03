Conjoncture : La prospective en question

Dans la logique, la conception des politiques économiques obéit à des préalables, en priorité, la mise en place d’outils adéquats et de mesures appropriées, comme étant des leviers d’aide à la prise de décision. L'information économique constitue dans cette optique, un facteur essentiel du développement, et s’avère indispensable dans la conception des scénarios, et simulations économiques. La prospective, ou cette capacité d’anticipation, d’analyse et de prévision s’avère ainsi indispensable à la conception des plans de développement, à mobiliser les bons indicateurs au service de l’économie. Or, face aux carences constatées à ce niveau, on ne parle pas ici de planification ou de prévision, mais de prospective, nous continuons à baser nos projections de croissance sur des probabilités, avec comme référence le cours du baril de pétrole. Bénédiction ou malédiction ? C’est selon. En tout état de cause, l’intelligence économique, en tant que stratégie d’ensemble, garantit les instruments qui permettent de mieux prévoir, de corriger les dysfonctionnements, de même qu’elle constitue un outil de décision et une démarche qui permet de collecter, d’analyser, de gérer mais aussi, de produire l’information qui va guider les décisions des pouvoirs publics, et orienter l’action économique de l’Etat sur la base de données précises et fiables et dans le cadre de visions pragmatiques. En fait, l’importance de l’intelligence économique réside dans sa fonction en tant que moyen de développement de stratégies et en tant que mécanisme de veille et de réactivité. En définitive, le rôle de l’intelligence économique, qui va de pair avec la veille stratégique, réside dans l’aide à la prise de décision en prenant en compte les moyens, les objectifs à atteindre sur le moyen terme et enfin, les perspectives à long terme. Aussi, l’Etat gagnerait à impliquer l’ensemble des compétences nationales, experts, universitaires, ainsi que les acteurs de la société civile, qui ne doit plus rester en marge de la sphère décisionnelle, dans la gestion des affaires de la cité. En fait, il est impératif pour l’Algérie, qui traverse une conjoncture particulière, tant sur le plan économique que politique de son histoire, d’entamer sa transition, aux plans économique et politique, sur de nouvelles bases et une approche qui cadre avec les attentes des populations et les priorités nationales.

D. Akila