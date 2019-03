Association nationale des exportateurs algériens : « Libérer l'acte d'investissement »

C’est un appel pressant qu’a lancé le président de l’Association nationale des exportateurs algériens, pour libérer l'acte d’investissement, appelant aussi à offrir un meilleur climat pour attirer les investissements directs étrangers.

Intervenant jeudi dernier à l’émission radiaphonique «l’Invité de la rédaction», Ali Bey Nasri a souligné que la loi de finances 2009 a lourdement impacté l’économie algérienne, qui précise que les textes de 1990 étaient beaucoup plus facilitateurs et encourageants à l’investissement. Sur sa lancée, le même responsable indique que «l’Algérie est le pays qui exige le plus d’autorisation». A ses yeux, l’économie nationale est en panne et on n’arrive pas à redresser la barre.

«Nos avons des indices macroéconomiques et une balance des payements qui sont en déficits depuis quatre ans». Interrogé sur la multiplication de rencontres bi-partites et tri-partites, le président d' Anexal dira que «l'économie ne se gère pas par décret», appelant au passage à revoir la règle d’investissement 51/49 qui constitue, selon lui, un facteur de blocage. Notons par ailleurs que M. Nasri, dans une récente sortie, s’est réjouit de la dynamique d’exportation impulsée par le ministère du Commerce qui souhaite faire de 2019, l’année de l’exportation. Concernant l’exportation vers l’Afrique, M. Nasri avait indiqué : «Nous sommes en train de mettre en place une plate-forme à Dakar et nous avons l’accompagnement des douanes», ajoutant «nous souhaitons que la Banque d’Algérie nous accompagne à travers une réglementation des changes», qui permettait, selon lui, plus de moyens et de facilitations. En termes de chiffres, M. Nasri indiquait que «les exportations hors hydrocarbures ont atteint 2,830 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 49% par rapport à 2017».

Par ailleurs, sur les 500 exportateurs qui disposent d’un registre de commerce exportateur, seuls 50 exportent. Sur la création d’un Secrétariat d’Etat à l’exportation, M. Nasri a rappelé que cette proposition déjà faite par l’ANEXAL, il y a quelques années, lors des négociations avec l’Union européenne. Plus précis, il relevait qu’«on avait besoin d’un Secrétariat, parce qu’une direction générale ne peut pas gérer tous les accords économiques du pays, au regard de la complexité du commerce mondial, notamment les accords bilatéraux et les règles de l’OMC, ce qui implique, selon lui, une connaissance parfaite du commerce international. La formation à l’acte d’exportation est devenue aujourd’hui plus que nécessaire au développement du commerce extérieur en Algérie, tout en rappelant qu’il avait proposé la création d’un Institut de commerce extérieur, notamment pour le diplôme de licence ou de master en exportation et un BTS Export.

Fouad Irnatene