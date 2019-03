Développement du champ gazier d’Ain Tsila à Illizi : Sonatrach, Petroceltic et Enel Signent un contrat

Le groupement Isarène (Sonatrach, Petroceltic et Enel) a décidé de développer le champ gazier d’Ain Tsila, situé dans le bassin de l’Illizi. De ce fait, un contrat en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) a été signé, mercredi à Alger, entre ce groupement et la compagnie Petrofac International (UAE) LLC.

Le document a été ainsi signé entre le co-administrateur du groupement Isarène, Tahar Bouasla pour Sonatrach, le co-administrateur du groupement Isarène & Project Director pour Petroceltic, Christopher Wheeldon et le directeur général de Petrofac, ES Sathyanarayanan, en présence du P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen. Situé dans le périmètre d’Isarène à 160 km au nord-ouest de la wilaya d’Illizi et à 450 km au sud-est de Hassi-Messaoud, le champ gazier d’Ain Tsila a été découvert dans le périmètre Isarène (blocs 228, 229a) en 2007, a indiqué le chef de projet pour la partie Sonatrach, Abdelkrim Berrachiche.

Le projet de développement du champ gazier d’Ain Tsila permettra la récupération de 64 milliards de mètres cubes (m3) de gaz avec une production journalière de 10,3 millions de m3 de gaz de vente, 11.500 barils de condensat et 17.000 barils de GPL sur un plateau de 14 ans, a précisé M. Berrachiche. D’un montant de 123 milliards de dinars, le contrat en EPC consiste à réaliser des installations de traitement de gaz humide qui reçoivent le gaz brut des puits à travers un réseau de conduites, a-t-il expliqué. Ces installations séparent, traitent, conditionnement et mesurent fiscalement les fluides afin de produire trois flux d’exportation conformes aux spécifications de Sonatrach TRC, à savoir le gaz de vente, le condensat et le GPL de vente, a-t-il ajouté.

Plus précisément, le contrat consiste à réaliser un centre de traitement de gaz (CPF) et une centrale électrique de 125 MW. Il consiste également à réaliser un réseau de collecte de 110 km pour le raccordement de 30 puits prévus pour le First Gas, un système d’expédition d’une longueur de 356 km et des utilités. Ce contrat, dont la mise en service interviendra dans 42 mois à partir de son entrée en vigueur, devrait permettre la production de trois produits à savoir, le gaz à sec (10,3 millions m3/jour), le condensat (10.550 bbl/ jour) et le GPL (17.117 bbl/jour). Interrogé par la presse, à l’issue de la cérémonie de signature, sur les discussions entre le groupe Sonatrach et les compagnies américaines Chevron et ExxonMobil, sur des projets d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, M. Ould Kaddour a indiqué qu’elles «avancent bien».