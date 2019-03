M. Bedoui : l'Algérie est au-dessus de tous

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Alger, que l'Algérie est "au-dessus de tous", appelant l'opposition et tous les autres partenaires au sein de la société à la concertation et au dialogue afin de permettre au pays de surmonter cette conjoncture difficile.

"Nous lançons un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, au dialogue et à nous écouter les uns les autres afin de pouvoir dépasser la conjoncture difficile que traverse notre pays", a souligné M. Bedoui lors d'une conférence de presse qu'il a conjointement animée avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

Il a ajouté que "le principe du dialogue et de la concertation entre les différentes parties est à même de nous permettre de dépasser cette conjoncture difficile", rappelant que les Algériens "ont de tout temps consacré le principe de l'échange et du dialogue".

Réaffirmant que l'Algérie demeure "au-dessus de tous", M. Bedoui a indiqué que "les défis à relever dans l'immédiat sont plus grands et plus importants, contrairement à ce que prétendent certaines parties qui font croire qu'elles peuvent à elles seules relever ces défis".

D'autre part, le Premier ministre a affirmé que la Conférence nationale inclusive à laquelle a appelé le président de la République dans son dernier message, sera, à travers sa composante et ses attributions, "une force de proposition et de décision" devant permettre à l'Algérie de sortir de cette situation.

De son côté, M. Lamamra a plaidé pour "davantage d'efforts et de persévérance" pour convaincre l'opposition quant à l'importance du dialogue, soulignant que l'Algérie "nous interpelle tous" pour resserrer les rangs et élaborer une vision "prospective commune" en vue de construire ensemble l'avenir auquel aspire le peuple algérien.