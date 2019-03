M. Bedoui : "Les portes du dialogue sont ouvertes à toutes les composantes dans la société sans exclusion"

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Alger, que les portes du dialogue seront ouvertes à toutes les composantes dans la société " sans exception et sans exclusion" pour faire face à la situation "sensible" que traverse le pays.



Dans une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, au centre international des conférences (CIC), M. Bedoui a fait part de son engagement à travailler "avec abnégation" pour être à la "hauteur des attentes exprimées par les citoyens", ajoutant que les portes du dialogue seront ouvertes à toutes les composantes dans la société pour "s'écouter et se concerter mutuellement et travailler ensemble, loin de toutes les sensibilités".

Soulignant que l'Algérie vit un "moment historique" marqué par une dynamique politique "particulière, pacifique et civique", M. Bedoui s'est dit "confiant" quant à la participation de toutes les tendances politiques et les forces vives du pays à la prochaine conférence inclusive en vue œuvrer ensemble à la concrétisation des aspirations du peuple algérien.

Il a relevé, à ce propos, que cette dynamique a "impressionné le monde de par son caractère pacifique, qui illustre le civisme et la maturité du peuple algérien" et à laquelle le président de la République a répondu "immédiatement" en appelant à la "nécessité de travailler ensemble, de manière sérieuse et honnête, et unir les efforts des enfants de ce pays pour répondre aux préoccupations du peuple".

Face à la conjoncture actuelle, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve de sagesse et de lucidité afin de préserver la confiance entre les Algériens et faire face à ceux qui veulent "semer le doute".

Il a rappelé que l'Algérie est "au-dessus de tout", appelant plus particulièrement les jeunes algériens à rester fidèles au message des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie.

M. Bedoui a invité, par la même occasion, les citoyens à se serrer les rangs pour faire de l'Algérie un pays "fort et stable" et aller de l'avant vers "un avenir meilleur consacrant l'Etat de droit".

APS